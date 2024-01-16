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На Кіровоградщині зафіксували спалах пташиного грипу

На Кіровоградщині зафіксували спалах пташиного грипу

Київ • УНН

 • 19706 перегляди

У Кіровоградській області, Україна, зареєстровано спалах високопатогенного пташиного грипу, внаслідок якого загинуло 111 голів птиці. Наразі вживаються заходи з локалізації та ліквідації спалаху хвороби.

У одній з громад на Кіровоградщині зафіксували спалах високопатогенного грипу птиці. Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби у Кіровоградській області, передає УНН

Деталі 

У відомстві розповіли, що 12 січня до Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області надійшло повідомлення про загибель свійської птиці в двох приватних домоволодіннях у селі Новий Стародуб Петрівської територіальної громади Олександрійського району.

Станом на 14 січня було зареєстровано 111 загиблих птахів (91 голова курей, 20 голів качок)".

Разом з тим у наявної в домоволодіннях живої птиці спостерігаються клінічні ознаки пташиного грипу, а саме: відмова від корму та води, пригнічений стан, діарея та витіки ексудату (рідини) з дзьоба.

У загиблих птахів виявлені ціаноз гребня, крововиливи на селезінці, серці, печінці, геморагічне запалення кишечника, запалення яйцеводів.

В ході епізоотичного розслідування ветеринарні фахівці здійснили відбір патологічного матеріалу для дослідження в Кіровоградській та Черкаській регіональних державних лабораторіях Держпродспоживслужби. За результатами досліджень виявлено РНК вірус пташиного грипу типу А субтипу Н5N1 та підтверджено діагноз

- резюмували в ГУ Держпродспоживслужби.

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Доповнення

З метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху високопатогенного грипу птиці проведено засідання місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Олександрійській РДА.

Рішенням комісії затверджено план дій щодо ліквідації високопатогенного грипу птиці, оголошено інфікованою зоною неблагополучного пункту та встановлено карантин (вулиці Гранітна та Козацька с. Новий Стародуб).

Також визначили 3-кілометрову буферну зону (села Новий Стародуб та Федорівка) та 10-кілометрову зону спостереження (села Олімпіадівка, Червоносілля, Мар’янівка, Балахівка, Олександрівка, Чечеліївка, Малинівка Петрівської територіальної громади та села Видне, Гайок, Пустельникове, Ізмайлівка Олександрійської територіальної громади)

- заявили у відомстві.

Зазначається, що відповідно до вимог ліквідації грипу птиці в інфікованій зоні застосовують знищення усього поголів’я птиці та проводять дезінфекцію приміщення, де утримувались птиця та дрібний інвентар, взуття, одяг, що міг бути заражений.

Нагадаємо

24 жовтня у міністерстві охорони здоров’я заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині. Тоді госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом - гепатит А. Серед них - 14 дітей. За рішенням міської ради Вінниці, з 30 жовтня школярі перейшли на онлайн-навчання.

Володимир Омельченко

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