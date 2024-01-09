Перевищення епідпорогу по захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в жодному регіоні України немає - Кузін

У жодному регіоні України немає перевищення епідпорогу по захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це на телеканалі "Ми-Україна" розповів заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає УНН.

Відомо, що наразі госпіталізацій не перевищує 5 тисяч випадків за один тиждень.

"В усіх регіонах України наразі зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу по грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, включаючи ковід, наразі немає і не зареєстровано. Ми реєструємо в середньому від тижня до тижня від 130 до 150 тисяч нових випадків. Це сумарно грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ковід. Кількість госпіталізацій наразі не перевищує і складає в середньому 4 тис. випадків за один тиждень, тобто 5% від кількості захворілих. По суті, ми перебуваємо зараз в середині епідемічного сезону, епідпідйому", - зазначив Кузін.

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