Перевищення епідпорогу по захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 в жодному регіоні України немає - Кузін
Київ • УНН
Україна не перевищила епідемічний поріг захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 - щотижнева кількість госпіталізацій не перевищує 5 000 випадків.
У жодному регіоні України немає перевищення епідпорогу по захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це на телеканалі "Ми-Україна" розповів заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає УНН.
Відомо, що наразі госпіталізацій не перевищує 5 тисяч випадків за один тиждень.
"В усіх регіонах України наразі зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідпорогу по грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекціях, включаючи ковід, наразі немає і не зареєстровано. Ми реєструємо в середньому від тижня до тижня від 130 до 150 тисяч нових випадків. Це сумарно грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, ковід. Кількість госпіталізацій наразі не перевищує і складає в середньому 4 тис. випадків за один тиждень, тобто 5% від кількості захворілих. По суті, ми перебуваємо зараз в середині епідемічного сезону, епідпідйому", - зазначив Кузін.
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