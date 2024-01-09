Превышение эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 ни в одном регионе Украины нет - Кузин

Ни в одном регионе Украины нет превышения эпидпорога по заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Об этом на телеканале "Мы-Украина" рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает УНН.

Известно, что сейчас госпитализаций не превышает 5 тысяч случаев за одну неделю.

"Во всех регионах Украины пока сохраняется неэпидемический уровень, то есть превышение эпидпорога по гриппу и другим острым респираторным вирусным инфекциям, включая ковид, пока нет и не зарегистрировано. Мы регистрируем в среднем от недели к неделе от 130 до 150 тысяч новых случаев. Это суммарно грипп, острые респираторные вирусные инфекции, ковид. Количество госпитализаций пока не превышает и составляет в среднем 4 тыс. случаев за одну неделю, то есть 5% от количества заболевших. По сути, мы находимся сейчас в середине эпидемического сезона, эпидсезона", - отметил Кузин.

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