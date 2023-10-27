У Вінниці школярі перейдуть на онлайн-навчання через спалах гепатиту А
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Вінниці з 30 жовтня школярі перейдуть на онлайн-навчання через загострення епідемії гепатиту А. Про це УНН повідомляє з посиланням на Вінницьку міську раду.
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«З понеділка вінницькі школярі перейдуть на онлайн-навчання через загострення епідемії гепатиту А. Відповідне рішення ухвалила сьогодні міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у департаменті освіти, надалі фахівці слідкуватимуть за ситуацією.
Доповнення
24 жовтня МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині.