В МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині: 60 людей госпіталізували

$41.400.00
45.840.00
ukru
11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
04:30 • 3024 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 18419 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 91415 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 164471 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 167079 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 134352 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 136207 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87312 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93912 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99528 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4.1м/с
51%
Популярнi новини

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 12418 перегляди

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 8422 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 13237 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

01:32 • 11362 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

02:20 • 7696 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 167085 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 230008 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 378612 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 315283 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 422930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11691 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16990 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33620 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 30234 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 134355 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

В МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині: 60 людей госпіталізували

Київ • УНН

 • 175519 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Вінницькій області госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом - гепатит А. Серед них - 14 дітей. Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я, інформує УНН.

В МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині: 60 людей госпіталізували

Цитата

“На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, в одному із районів міста. 60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані, серед них — 14 дітей. Також ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів”, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначають в МОЗ, наразі спеціалісти Вінницького ЦКПХ перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху. Перевіряють від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання. Відбирають зразки з навколишнього середовища та осередків захворювання. Зокрема, на лабораторне дослідження було відібрано 66 проб води (з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі). 53 з них вже перевірені та відповідають санітарним нормам.

Нагадаємо

На початку жовтня у МОЗ заявили, що Україна отримала вакцину проти гепатиту А для забезпечення безплатних щеплень в межах співпраці міністерства охорони здоров’я з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Довідково

Гепатит А, більш відомий як «хвороба Боткіна», – це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або під час близького контакту з хворим.

Найефективніші засоби боротьби з гепатитом А, за світовими стандартами, визначені три компоненти. Це контроль та поліпшення санітарних умов (зокрема, доступу населення до чистої питної води), підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинація.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Brent
$64.60
Bitcoin
$84,870.10
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,242.37
Ethereum
$1,635.65