В МОЗ заявили про спалах гепатиту А на Вінниччині: 60 людей госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. У Вінницькій області госпіталізували 60 людей з підтвердженим діагнозом - гепатит А. Серед них - 14 дітей. Про це заявили в міністерстві охорони здоров'я, інформує УНН.
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“На Вінниччині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А, в одному із районів міста. 60 людей з підтвердженим діагнозом гепатит А госпіталізовані, серед них — 14 дітей. Також ще 14 пацієнтів перебувають під медичним наглядом та очікують підтвердження діагнозу. Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу та залишаються під наглядом лікарів”, - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначають в МОЗ, наразі спеціалісти Вінницького ЦКПХ перевіряють та досліджують усі можливі причини спалаху. Перевіряють від стихійних ринків до точок централізованого та децентралізованого водопостачання. Відбирають зразки з навколишнього середовища та осередків захворювання. Зокрема, на лабораторне дослідження було відібрано 66 проб води (з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі). 53 з них вже перевірені та відповідають санітарним нормам.
Нагадаємо
На початку жовтня у МОЗ заявили, що Україна отримала вакцину проти гепатиту А для забезпечення безплатних щеплень в межах співпраці міністерства охорони здоров’я з Всесвітньою організацією охорони здоров’я.
Довідково
Гепатит А, більш відомий як «хвороба Боткіна», – це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або під час близького контакту з хворим.
Найефективніші засоби боротьби з гепатитом А, за світовими стандартами, визначені три компоненти. Це контроль та поліпшення санітарних умов (зокрема, доступу населення до чистої питної води), підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинація.