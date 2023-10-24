В Минздраве заявили о вспышке гепатита А в Винницкой области: 60 человек госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. В Винницкой области госпитализировали 60 человек с подтвержденным диагнозом - гепатит А. Среди них - 14 детей. Об этом заявили в министерстве здравоохранения, информирует УНН.
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“В Винницкой области зафиксирована вспышка вирусного гепатита А, в одном из районов города. 60 человек с подтвержденным диагнозом гепатит А госпитализированы, среди них — 14 детей. Также еще 14 пациентов находятся под медицинским наблюдением и ожидают подтверждения диагноза. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь и остаются под наблюдением врачей”, - говорится в сообщении.
Детали
Как отмечают в Минздраве, сейчас специалисты Винницкого ЦКПХ проверяют и исследуют все возможные причины вспышки. Проверяют от стихийных рынков до точек централизованного и децентрализованного водоснабжения. Отбирают образцы из окружающей среды и очагов заболевания. В частности, на лабораторное исследование было отобрано 66 проб воды (из общественных источников питьевой воды, частных колодцев, точек продажи питьевой воды или распределительной сети). 53 из них уже проверены и соответствуют санитарным нормам.
Напомним
В начале октября в Минздраве заявили, что Украина получила вакцину против гепатита А для обеспечения бесплатных прививок в рамках сотрудничества министерства здравоохранения со Всемирной организацией здравоохранения.
Справочно
Гепатит А, более известный как «болезнь Боткина», – это воспалительное инфекционное заболевание печени пищевого происхождения. Инфицирование происходит преимущественно через потребление грязной воды или при близком контакте с больным.
Самые эффективные средства борьбы с гепатитом А, по мировым стандартам, определены три компонента. Это контроль и улучшение санитарных условий (в частности, доступа населения к чистой питьевой воде), повышение безопасности пищевых продуктов и вакцинация.