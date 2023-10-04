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Україна отримала 10 тис. доз вакцини проти гепатиту А

Україна отримала 10 тис. доз вакцини проти гепатиту А

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна отримала вакцину проти гепатиту А для забезпечення безплатних щеплень в межах співпраці Міністерства охорони здоров’я з Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Вакцини вже розподілені до кожного регіону. Про це повідомило МОЗ України, пише УНН.

Цитата

«Щоб підтримати уряд України у запобіганні масштабним спалахам захворювання населення під час війни, у забезпеченні прямого захисту груп високого ризику від захворювання, ВООЗ доставила 10 000 доз вакцини від гепатиту А в Україну та забезпечила подальше їх транспортування в усі регіони для швидкого доступу та використання в зонах високого ризику», – зазначив голова офісу ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Деталі

Під час війни ризик поширення інфекцій, зокрема гепатиту А, як вказано, значно підвищився.

Завдяки співпраці з ВООЗ 10 тисяч доз вакцин проти гепатиту А, як зазначається, уже розподілені до кожної області до центрів контролю та профілактики хвороб. Зокрема до областей з високим ступенем ризику захворюваності – це регіони, де прогнозовані повені та паводки, йдеться в повідомленні.

Наголошується, що особливо важливо отримати щеплення проти гепатиту А дорослим, які працюють у закладах громадського харчування та підприємствах харчової промисловості, водоочисних та каналізаційних спорудах.

Довідково

Гепатит А, більш відомий як «хвороба Боткіна», – це запальне інфекційне захворювання печінки харчового походження. Інфікування відбувається переважно через споживання брудної води або під час близького контакту з хворим.

Найефективніші засоби боротьби з гепатитом А, за світовими стандартами, визначені три компоненти. Це контроль та поліпшення санітарних умов (зокрема, доступу населення до чистої питної води), підвищення безпеки харчових продуктів і вакцинація.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ пояснили, що робити невакцинованій людині у разі контакту з хворим на кір

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