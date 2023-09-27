В МОЗ пояснили, що робити невакцинованій людині у разі контакту з хворим на кір
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. Невакцинована людина, яка не хворіла на кір, контактувала з хворим, вона має якнайшвидше звернутися до лікаря та отримати щеплення КПК. Її імунітет встигне виробити антитіла проти кору ще до появи перших симптомів інфекції, повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України, пише УНН.
Деталі
Фахівці попереджають, що після контакту з хворим на кір людина має отримати вакцину від цієї хвороби впродовж перших 72 годин. У деяких випадках є показання для екстреної профілактики шляхом введення імуноглобуліну. Навіть якщо минуло понад 72 години з моменту контакту, все одно варто провести вакцинацію КПК якомога раніше.
Якщо людина вже має одне щеплення й контактувала з хворим на кір, то незалежно від її віку потрібно ввести другу дозу вакцини, але не раніше, ніж через один місяць після попередньої дози КПК.
Доповнення
В МОЗ зауважують, що кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом.
Захворювання на кір може мати важкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідизації та смерті. Специфічного лікування від кору немає.
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Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.
Діти мають отримати для повного захисту від захворювання дві дози щеплення КПК - в 1 рік (перша доза вакцини) та у 6 років (друга). Якщо дитина пропустила перше чи друге щеплення, це потрібно надолужити якнайшвидше. Якщо дитині понад 7 років, а у неї немає жодної дози вакцини, їй мають зробити два щеплення з мінімальним інтервалом в 1 місяць.
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