В МОЗ пояснили, що робити невакцинованій людині у разі контакту з хворим на кір

Деталі

Фахівці попереджають, що після контакту з хворим на кір людина має отримати вакцину від цієї хвороби впродовж перших 72 годин. У деяких випадках є показання для екстреної профілактики шляхом введення імуноглобуліну. Навіть якщо минуло понад 72 години з моменту контакту, все одно варто провести вакцинацію КПК якомога раніше.

Якщо людина вже має одне щеплення й контактувала з хворим на кір, то незалежно від її віку потрібно ввести другу дозу вакцини, але не раніше, ніж через один місяць після попередньої дози КПК.

Доповнення

В МОЗ зауважують, що кір — надзвичайно заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом.

Захворювання на кір може мати важкий перебіг і призвести до серйозних ускладнень — пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку (енцефаліту) тощо, а також до інвалідизації та смерті. Специфічного лікування від кору немає.

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Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору — вакцинація. Діти й дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику.

Діти мають отримати для повного захисту від захворювання дві дози щеплення КПК - в 1 рік (перша доза вакцини) та у 6 років (друга). Якщо дитина пропустила перше чи друге щеплення, це потрібно надолужити якнайшвидше. Якщо дитині понад 7 років, а у неї немає жодної дози вакцини, їй мають зробити два щеплення з мінімальним інтервалом в 1 місяць.

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