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У столиці зареєстровано черговий випадок захворювання невакцинованої дитини на кір

У столиці зареєстровано черговий випадок захворювання невакцинованої дитини на кір

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Центр громадського здоров'я МОЗ України повідомив про черговий випадок кору у Києві. Захворіла дитина, яка не проходила вакцинацію. Наразі вона перебуває під наглядом лікарів, передає УНН.

Деталі

У Києві зареєстровано новий випадок кору у 13-річної дитини, яка не мала щеплення КПК (проти кору, епідемічного паротиту ("свинки") та краснухи). Наразі підліток перебуває в міській дитячій лікарні під наглядом лікарів.

Відомо, що хворий не мав щеплення КПК згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. До трьох років мав протипокази до вакцинації, після — не щеплений через відмову батьків.

Дитина навчається в одній з київських гімназій, де мала контакт з 34 учнями. Станом на сьогодні всі контактні особи здорові, без симптомів захворювання. За станом дітей ведеться нагляд. Весь клас переведений на онлайн-навчання до кінця вересня.

Доповнення

Раніше в столиці за перші 8 місяців 2023 року було зафіксовано 6 випадків кору. Всього в різних областях України відомо про 43 випадки.

"Нагадаємо, що єдиним захистом від кору є вакцинація двома дозами вакцини КПК (проти кору, епідемічного паротиту та краснухи). Щеплення є обов'язковими згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Дитина має його отримати у 12 місяців та у 6 років", - йдеться у повідомленні Центру.

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Наразі в Україні триває "наздоганяюча" вакцинація дітей проти кору, запроваджена МОЗ. Її мета — запобігти спалаху кору, ризик якого залишається високим, а також забезпечити вакцинацією дітей, які з будь-яких причин пропустили щеплення КПК.

Станом на липень 2023 року в Україні фіксувалось 260 тисяч дітей, які мають надолужити щеплення. З них — понад 100 тисяч вже вакциновані.

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Довідково

Кір – це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в місцях масового перебування людей. Хвороба становить загрозу здоров'ю людини своїми ускладненнями, серед яких — пневмонія, вушна інфекція (отит), запалення мозку (енцефаліт), захворювання мозку (паненцефаліт), а також інвалідність і смерть.

Першою ознакою кору зазвичай є значне підвищення температури приблизно через 10–12 днів після інфікування, яке триває 4–7 днів. На цій початковій стадії можуть виникати нежить, кашель, почервоніння очей і сльозотеча, а також дрібні білі плями на внутрішній поверхні щік. Через декілька днів з'являється висип і розповсюджується по всьому тілу, а на 5-6 день зникає.

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При перших симптомах кору рекомендується відразу звернутися до сімейного лікаря.

Якщо нещеплена особа контактувала з хворим на кір, необхідно отримати вакцину КПК протягом перших 72 годин.

Вакцинуватися можна у сімейного лікаря або педіатра, пунктах щеплень, дитячих точках "Спільно" у межах партнерства з UNICEF. Також в Україні діють 312 мобільних бригад, які забезпечують виїзди до віддалених районів, організованих колективів та маломобільних осіб. Вакцина надається державою безоплатно для дітей.

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