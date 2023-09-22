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МОЗ дало роз'яснення щодо обмежень на відвідування дитячих закладів без щеплень

МОЗ дало роз'яснення щодо обмежень на відвідування дитячих закладів без щеплень

Київ • УНН

 • 183657 перегляди

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Через пандемію COVID-19, а потім повномасштабне вторгнення, в Україні багато дітей не змогли вчасно отримати планові щеплення від вірусних захворювань. Що призвело до зростання ймовірності спалаху небезпечних хвороб. Вакцинація триває, але наразі у Чернігівській та Рівненській областях, діти, що не отримали щеплень не зможуть очно відвідувати заклади освіти, повідомили у МОЗ, передає УНН.

Деталі

Міністерство освіти і науки разом із Міністерством охорони здоров’я та Центром громадського здоров’я закликають батьків вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи та не пропускати планові щеплення.

"Нині маємо загрозу спалаху кору — вірусного захворювання, яке може спричиняти запалення легень, мозку, вушну інфекцію. Через карантинні обмеження, а пізніше повномасштабне вторгнення багато українських дітей пропустили планове щеплення проти кору, паротиту та краснухи", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що саме тому Міністерство охорони здоров’я ініціювало кампанію, щоб вакцинувати дітей до 17 років проти цих хвороб. Загалом планують охопити 260 тисяч дітей, зараз уже провели понад 100 тисяч щеплень.

Цитата

"У Чернігівській і Рівненській областях діти, які не вакциновані від кору, не можуть очно відвідувати заклади освіти. Такі заходи безпеки є виправданими, вони відповідають законодавству та убезпечують учнів, працівників закладів та членів родин — їхні життя та здоров’я є найвищою цінністю", - повідомили у МОЗ.

Імунізація є важливою для збереження здоров’я громадян під час воєнного стану, а також захищає не лише вакцинованих, а й тих, хто не може бути щепленим через медичні протипоказання, додали у відомстві.

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