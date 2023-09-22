МОЗ дало роз'яснення щодо обмежень на відвідування дитячих закладів без щеплень

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Міністерство освіти і науки разом із Міністерством охорони здоров’я та Центром громадського здоров’я закликають батьків вакцинувати дітей проти кору, паротиту та краснухи та не пропускати планові щеплення.

"Нині маємо загрозу спалаху кору — вірусного захворювання, яке може спричиняти запалення легень, мозку, вушну інфекцію. Через карантинні обмеження, а пізніше повномасштабне вторгнення багато українських дітей пропустили планове щеплення проти кору, паротиту та краснухи", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що саме тому Міністерство охорони здоров’я ініціювало кампанію, щоб вакцинувати дітей до 17 років проти цих хвороб. Загалом планують охопити 260 тисяч дітей, зараз уже провели понад 100 тисяч щеплень.

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"У Чернігівській і Рівненській областях діти, які не вакциновані від кору, не можуть очно відвідувати заклади освіти. Такі заходи безпеки є виправданими, вони відповідають законодавству та убезпечують учнів, працівників закладів та членів родин — їхні життя та здоров’я є найвищою цінністю", - повідомили у МОЗ.

Імунізація є важливою для збереження здоров’я громадян під час воєнного стану, а також захищає не лише вакцинованих, а й тих, хто не може бути щепленим через медичні протипоказання, додали у відомстві.

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