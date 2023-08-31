На Одещині провакцинована майже кожна друга дитина, але цього недостатньо для колективного імунітету - Кіпер
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Станом на кінець серпня відсоток виконання загального плану щеплень становить 39,9%. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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Так, І-ою дозою охоплено 19,9% дітей віком 2-6 років, І-ою дозою охоплено 11,0% дітей віком 7-17 років, ІІ-ою дозою охоплено 12,9% дітей віком 7-17 років, інформує Кіпер.
Очільник ОВА нагадав, що для колективного імунітету вакцинація має складати 95%. Інакше, в зоні ризику опиняються усі діти, зокрема ті, які за медичними показами не підлягають вакцинації, додав він.
Наостанок Кіпер зазначив, що завтра розпочинається освітній процес. Відтак, діти мають бути максимально захищені як від ворожих атак, так і ускладнень здоров’я внаслідок інфекційних захворювань, додав очільник ОВА.
“Пам’ятайте: безпека починається з нас самих. Заклади охорони здоров’я Одещини забезпечені безоплатними, безпечними та ефективними вакцинами”, — повідомив він.