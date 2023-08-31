В Одесской области провакцинирован почти каждый второй ребенок, но этого недостаточно для коллективного иммунитета - Кипер

Детали

Так, I-ой дозой охвачено 19,9% детей в возрасте 2-6 лет, I-ой дозой охвачено 11,0% детей в возрасте 7-17 лет, II-ой дозой охвачено 12,9% детей в возрасте 7-17 лет, информирует Кипер.

Глава ОВА напомнил, что для коллективного иммунитета вакцинация должна составлять 95%. Иначе, в зоне риска оказываются все дети, в том числе те, которые по медицинским показаниям не подлежат вакцинации, добавил он.

Напоследок Кипер отметил, что завтра начинается образовательный процесс. Следовательно, дети должны быть максимально защищены как от вражеских атак, так и осложнений здоровья вследствие инфекционных заболеваний, добавил глава ОВА.

“Помните: безопасность начинается с нас самих. Учреждения здравоохранения Одесской области обеспечены бесплатными, безопасными и эффективными вакцинами”, — сообщил он.