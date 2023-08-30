Україна забезпечена вакцинами проти 10 інфекцій до весни 2024 року — МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Україна забезпечена вакцинами для проведення рутинних щеплень щонайменше до весни 2024 року. Йдеться про вакцини проти 10 інфекцій. Безоплатні щеплення проти цих хвороб входять до календаря профілактичних щеплень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що вакцини, отримані у 2022 році і в першій половині 2023 року та гарантовані поставки вакцин до кінця року дозволяють не переривати рутинну вакцинацію та забезпечують доступ до послуги з імунопрофілактики для українців у кожній області.
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«Цього вистачає для забезпечення обовʼязкових вакцинацій до кінця року та покриття потреб на перший квартал 2024 року», – заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
Доповнення
У МОЗ зазначили, що, завдяки донорській підтримці від міжнародних партнерів у координації з міністерством за 2022 рік і станом на зараз Україна отримала близько 4 млн доз вакцин.
Йдеться про вакцини проти 10 інфекцій, безоплатні щеплення проти яких входять до календаря профілактичних щеплень. Так, дитина має отримати щеплення проти таких захворювань, як туберкульоз, гепатит В, кір, епідемічний паротит, краснуха, дифтерія, правець, кашлюк, поліомієліт та хіб-інфекція.
Крім того, представники МОЗ провели перемовини щодо закупівлі вакцин для забезпечення проведення рутинних щеплень у 2024 році з закупівельними агенціями.
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Вакцини для рутинної вакцинації закуповуються в основному коштами державного бюджету. Частину ж вакцин, в разі збільшення потреби чи внаслідок надзвичайних ситуацій, постачають міжнародні партнери за зверненням держави. Зберігання та доставлення в регіони вакцини, отриманої від міжнародних партнерів як гуманітарна допомога, відбувається за підтримки проекту USAID Ukraine – USAID Україна "Безпечні та доступні ліки для українців".