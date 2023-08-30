У Британії медики з України навчаються реконструктивної хірургії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У Британії шестеро українських медиків навчаються реконструктивної хірургії у провідних військових хірургів-травматологів. Про це повідомили на сайті Міноборони Великої Британії, передає УНН.
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Зазначається, що реконструктивна хірургія — це лікування, призначене для відновлення зовнішнього вигляду та функціонування людського тіла.
Навчання українських медиків відбувається в госпіталі Фрімана в англійському місті Ньюкасл-апон-Тайн та Королівському госпіталі Вікторії в Ньюкаслі. Там вони спостерігали за хірургічними операціями Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.
Доповнення
Подальші навчання відбуватимуться в британському Королівському центрі військової медицини в госпіталі ім. королеви Єлизавети в Бірмінгемі. Там лікуються поранені військовослужбовці, евакуйовані з-за кордону.
У британському Міноборони відзначили, що навчання допоможе покращити операції з відновлення військових та цивільних, які зазнали поранень у результаті бойових дій в Україні.
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