Донорську кров дозволять ввозити з-за кордону у разі нагальної потреби - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. У разі нагальної потреби за надзвичайних ситуацій та на період воєнного стану, донорську кров та її компоненти зможуть ввозити з-за кордону, як гуманітарну допомогу. Про це повідомляє УНН з посиланням на МОЗ.
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Уряд ухвалив постанову, яка передбачає, що у разі виникнення потреби кров та її компоненти можуть заводитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів.
Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога, займатиметься цим Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.
«З початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям українців. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій», - йдеться у повідомленні.
Рішення уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій.
Додамо
Відповідно до вимог законодавства, з метою відновлення організму донора існують інтервали між різними видами донорства: донацію крові або еритроцитів можна здійснювати раз на три місяці, донацію тромбоцитів або плазми — раз на 14 днів.
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