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Донорскую кровь разрешат ввозить из-за границы в случае крайней необходимости - Минздрав

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 августа. УНН. В случае необходимости при чрезвычайных ситуациях и на период военного положения, донорскую кровь и ее компоненты смогут ввозить из-за границы, как гуманитарную помощь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

Правительство приняло постановление, которое предусматривает, что в случае возникновения необходимости кровь и ее компоненты могут заводиться в Украину из-за рубежа. Это позволит в критические моменты избежать возможного дефицита донорской крови и компонентов.

Кровь и компоненты будут поставляться в Украину как гуманитарная помощь, заниматься этим будет Украинский центр трансплант-координации, который выполняет функции Национального трансфузиологического центра.

«С начала войны потребность в донорской крови и ее компонентах в Украине выросла более чем на 40%. Сейчас государство на 100% обеспечено донорской кровью благодаря регулярным донациям украинцев. Однако, медицинская система должна быть готова к любым чрезвычайным ситуациям»,- говорится в сообщении.

Решение правительства позволит ввозить кровь и компоненты крови из-за рубежа исключительно на период военного положения или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Добавим

В соответствии с требованиями законодательства, с целью восстановления организма донора существуют интервалы между различными видами донорства: донацию крови или эритроцитов можно осуществлять раз в три месяца, донацию тромбоцитов или плазмы — раз в 14 дней.

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