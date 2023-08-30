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В Британии медики из Украины учатся реконструктивной хирургии

В Британии медики из Украины учатся реконструктивной хирургии

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В Британии шесть украинских медиков учатся реконструктивной хирургии у ведущих военных хирургов-травматологов. Об этом сообщили на сайте Минобороны Великобритании, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что реконструктивная хирургия это лечение, предназначенное для восстановления внешнего вида и функционирования человеческого тела.

Обучение украинских медиков проходит в госпитале Фримана в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн и Королевском госпитале Виктории в Ньюкасле. Там медики наблюдали хирургические операции Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Дополнение

Дальнейшие учения будут проходить в британском Королевском центре военной медицины в госпитале им. королевы Елизаветы в Бирмингеме. Там лечатся раненые военнослужащие, эвакуированные из-за границы.

В британском Минобороны отметили, что обучение поможет улучшить операции по восстановлению военных и гражданских, которые получили ранения в результате боевых действий в Украине.

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