В Британии медики из Украины учатся реконструктивной хирургии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Британии шесть украинских медиков учатся реконструктивной хирургии у ведущих военных хирургов-травматологов. Об этом сообщили на сайте Минобороны Великобритании, передает УНН.
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Отмечается, что реконструктивная хирургия это лечение, предназначенное для восстановления внешнего вида и функционирования человеческого тела.
Обучение украинских медиков проходит в госпитале Фримана в английском городе Ньюкасл-апон-Тайн и Королевском госпитале Виктории в Ньюкасле. Там медики наблюдали хирургические операции Национальной службы здравоохранения Великобритании.
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Дальнейшие учения будут проходить в британском Королевском центре военной медицины в госпитале им. королевы Елизаветы в Бирмингеме. Там лечатся раненые военнослужащие, эвакуированные из-за границы.
В британском Минобороны отметили, что обучение поможет улучшить операции по восстановлению военных и гражданских, которые получили ранения в результате боевых действий в Украине.
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