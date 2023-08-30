Украина обеспечена вакцинами против 10 инфекций до весны 2024 года - Минздрав

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Отмечается, что вакцины, полученные в 2022 году и первой половине 2023 года и гарантированные поставки вакцин до конца года позволяют не прерывать рутинную вакцинацию и обеспечивают доступ к услугам по иммунопрофилактике для украинцев в каждой области.

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"Этого хватает для обеспечения обязательных вакцинаций до конца года и покрытия потребностей на первый квартал 2024 года", - заявил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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В Минздраве отметили, что благодаря донорской поддержке от международных партнеров в координации с министерством за 2022 год и по состоянию на данный момент Украина получила около 4 млн доз вакцин.

Речь идет о вакцинах против 10 инфекций, бесплатные прививки против которых входят в календарь профилактических прививок. Так, ребенок должен получить прививку против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция.

Кроме того, представители Минздрава провели переговоры по закупке вакцин для обеспечения проведения рутинных прививок в 2024 году с закупочными агентствами.

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Вакцины для рутинной вакцинации закупаются в основном денежными средствами государственного бюджета. Часть вакцин, в случае увеличения потребности или вследствие чрезвычайных ситуаций, поставляют международные партнеры за обращением государства. Хранение и доставка в регионы вакцины, полученной от международных партнеров как гуманитарная помощь, происходит при поддержке проекта USAID Ukraine – USAID Украина "Безопасное и доступное лекарство для украинцев".