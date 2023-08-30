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Украина обеспечена вакцинами против 10 инфекций до весны 2024 года - Минздрав

Украина обеспечена вакцинами против 10 инфекций до весны 2024 года - Минздрав

Киев • УНН

 • 461984 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Украина обеспечена вакцинами для проведения рутинных прививок, по меньшей мере, до весны 2024 года. Речь идет о вакцинах против 10 инфекций. Бесплатные прививки против этих болезней входят в календарь профилактических прививок. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Подробности

Отмечается, что вакцины, полученные в 2022 году и первой половине 2023 года и гарантированные поставки вакцин до конца года позволяют не прерывать рутинную вакцинацию и обеспечивают доступ к услугам по иммунопрофилактике для украинцев в каждой области.

Цитата

"Этого хватает для обеспечения обязательных вакцинаций до конца года и покрытия потребностей на первый квартал 2024 года", - заявил замминистра, главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Дополнение

В Минздраве отметили, что благодаря донорской поддержке от международных партнеров в координации с министерством за 2022 год и по состоянию на данный момент Украина получила около 4 млн доз вакцин.

Речь идет о вакцинах против 10 инфекций, бесплатные прививки против которых входят в календарь профилактических прививок. Так, ребенок должен получить прививку против таких заболеваний, как туберкулез, гепатит В, корь, эпидемический паротит, краснуха, дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит и ХИБ-инфекция.

Кроме того, представители Минздрава провели переговоры по закупке вакцин для обеспечения проведения рутинных прививок в 2024 году с закупочными агентствами.

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Вакцины для рутинной вакцинации закупаются в основном денежными средствами государственного бюджета. Часть вакцин, в случае увеличения потребности или вследствие чрезвычайных ситуаций, поставляют международные партнеры за обращением государства. Хранение и доставка в регионы вакцины, полученной от международных партнеров как гуманитарная помощь, происходит при поддержке проекта USAID Ukraine – USAID Украина "Безопасное и доступное лекарство для украинцев".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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