Минздрав дал разъяснения относительно ограничений на посещение детских учреждений без прививок

Детали

Министерство образования и науки вместе с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья призывают родителей вакцинировать детей против кори, паротита и краснухи и не пропускать плановые прививки.

"Сейчас есть угроза вспышки кори — вирусного заболевания, которое может вызвать воспаление легких, мозга, ушную инфекцию. Из-за карантинных ограничений, а позже полномасштабного вторжения многие украинские дети пропустили плановые прививки против кори, паротита и краснухи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что именно поэтому Министерство здравоохранения инициировало кампанию, чтобы вакцинировать детей до 17 лет против этих болезней. Всего планируют охватить 260 тысяч детей, сейчас уже провели более 100 тысяч прививок.

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"В Черниговской и Ровенской областях дети, которые не вакцинированы от кори, не могут очно посещать учебные заведения. Такие меры безопасности оправданы, они соответствуют законодательству и защищают учеников, работников учреждений и членов семей — их жизнь и здоровье является высшей ценностью", - сообщили в Минздраве.

Иммунизация важна для сохранения здоровья граждан во время военного положения, а также защищает не только вакцинированных, но и тех, кто не может быть привитым из-за медицинских противопоказаний, добавили в ведомстве.

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