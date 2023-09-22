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Минздрав дал разъяснения относительно ограничений на посещение детских учреждений без прививок

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Из-за пандемии COVID-19, а затем полномасштабного вторжения, в Украине многие дети не смогли вовремя получить плановые прививки от вирусных заболеваний. Что привело к росту вероятности вспышки опасных болезней. Вакцинация продолжается, но пока в Черниговской и Ровенской областях, дети, которые не получили прививок не смогут очно посещать учебные заведения, сообщили в Минздраве, передает УНН.

Детали

Министерство образования и науки вместе с Министерством здравоохранения и Центром общественного здоровья призывают родителей вакцинировать детей против кори, паротита и краснухи и не пропускать плановые прививки.

"Сейчас есть угроза вспышки кори — вирусного заболевания, которое может вызвать воспаление легких, мозга, ушную инфекцию. Из-за карантинных ограничений, а позже полномасштабного вторжения многие украинские дети пропустили плановые прививки против кори, паротита и краснухи", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что именно поэтому Министерство здравоохранения инициировало кампанию, чтобы вакцинировать детей до 17 лет против этих болезней. Всего планируют охватить 260 тысяч детей, сейчас уже провели более 100 тысяч прививок.

Цитата

"В Черниговской и Ровенской областях дети, которые не вакцинированы от кори, не могут очно посещать учебные заведения. Такие меры безопасности оправданы, они соответствуют законодательству и защищают учеников, работников учреждений и членов семей — их жизнь и здоровье является высшей ценностью", - сообщили в Минздраве.

Иммунизация важна для сохранения здоровья граждан во время военного положения, а также защищает не только вакцинированных, но и тех, кто не может быть привитым из-за медицинских противопоказаний, добавили в ведомстве.

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