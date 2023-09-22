В столице зарегистрирован очередной случай заболевания невакцинированного ребенка корью

Детали

В Киеве зарегистрирован новый случай кори у 13-летнего ребенка, который не имел прививки КПК (против кори, эпидемического паротита ("свинки") и краснухи). Сейчас подросток находится в городской детской больнице под наблюдением врачей.

Известно, что больной не имел прививки КПК согласно Национальному календарю профилактических прививок. До трех лет имел противопоказания к вакцинации, после — не привит из-за отказа родителей.

Ребенок учится в одной из киевских гимназий, где имел контакт с 34 учениками. На сегодня все контактные лица здоровы, без симптомов заболевания. За состоянием детей ведется наблюдение. Весь класс переведен на онлайн-обучение до конца сентября.

Дополнение

Ранее в столице за первые 8 месяцев 2023 года было зафиксировано 6 случаев кори. Всего в разных областях Украины известно о 43 случаях.

"Напомним, что единственной защитой от кори является вакцинация двумя дозами вакцины КПК (против кори, эпидемического паротита и краснухи). Прививки являются обязательными согласно Национальному календарю профилактических прививок. Ребенок должен ее получить в 12 месяцев и в 6 лет", - говорится в сообщении Центра.

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Сейчас в Украине продолжается "догоняющая" вакцинация детей против кори, введенная Минздравом. Ее цель — предотвратить вспышку кори, риск которой остается высоким, а также обеспечить вакцинацией детей, которые по каким-либо причинам пропустили прививки КПК.

По состоянию на июль 2023 года в Украине фиксировалось 260 тысяч детей, которые должны наверстать прививки. Из них — более 100 тысяч уже вакцинированы.

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Справочно

Корь – это опасное инфекционное заболевание, которое быстро распространяется в местах массового пребывания людей. Болезнь представляет угрозу здоровью человека своими осложнениями, среди которых — пневмония, ушная инфекция (отит), воспаление мозга (энцефалит), заболевание мозга (панэнцефалит), а также инвалидность и смерть.

Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры примерно через 10–12 дней после инфицирования, которое длится 4–7 дней. На этой начальной стадии могут возникать насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней появляется сыпь и распространяется по всему телу, а на 5-6 день исчезает.

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При первых симптомах кори рекомендуется сразу обратиться к семейному врачу.

Если непривитый человек контактировал с больным корью, необходимо получить вакцину КПК в течение первых 72 часов.

Вакцинироваться можно у семейного врача или педиатра, пунктах прививок, детских точках "Спільно" в рамках партнерства с UNICEF. Также в Украине действуют 312 мобильных бригад, которые обеспечивают выезды в отдаленные районы, организованных коллективов и маломобильных лиц. Вакцина предоставляется государством бесплатно для детей.