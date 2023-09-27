В Минздраве объяснили, что делать невакцинированному человеку в случае контакта с больным корью
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. Невакцинированный человек, который не болел корью, контактировал с больным, он должен как можно быстрее обратиться к врачу и получить прививку КПК. Его иммунитет успеет выработать антитела против кори еще до появления первых симптомов инфекции, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.
Детали
Специалисты предупреждают, что после контакта с больным корью человек должен получить вакцину от этой болезни в течение первых 72 часов. В некоторых случаях есть показания для экстренной профилактики путем введения иммуноглобулина. Даже если прошло более 72 часов с момента контакта, все равно стоит провести вакцинацию КПК как можно раньше.
Если человек уже имеет одну прививку и контактировал с больным корью, то независимо от его возраста нужно ввести вторую дозу вакцины, но не ранее, чем через один месяц после предыдущей дозы КПК.
Дополнение
В Минздраве отмечают, что корь — чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем.
Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и т.д., а также к инвалидизации и смерти. Специфического лечения от кори нет.
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Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори — вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.
Дети должны получить для полной защиты от заболевания две дозы прививки КПК - в 1 год (первая доза вакцины) и в 6 лет (вторая). Если ребенок пропустил первую или вторую прививку, это нужно наверстать как можно быстрее. Если ребенку более 7 лет, а у него нет ни одной дозы вакцины, ему должны сделать две прививки с минимальным интервалом в 1 месяц.
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