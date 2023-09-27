В Минздраве объяснили, что делать невакцинированному человеку в случае контакта с больным корью

КИЕВ. 27 сентября. УНН. Невакцинированный человек, который не болел корью, контактировал с больным, он должен как можно быстрее обратиться к врачу и получить прививку КПК. Его иммунитет успеет выработать антитела против кори еще до появления первых симптомов инфекции, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.