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В Минздраве объяснили, что делать невакцинированному человеку в случае контакта с больным корью

В Минздраве объяснили, что делать невакцинированному человеку в случае контакта с больным корью

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. Невакцинированный человек, который не болел корью, контактировал с больным, он должен как можно быстрее обратиться к врачу и получить прививку КПК. Его иммунитет успеет выработать антитела против кори еще до появления первых симптомов инфекции, сообщает Центр общественного здоровья Минздрава Украины, пишет УНН.

Детали

Специалисты предупреждают, что после контакта с больным корью человек должен получить вакцину от этой болезни в течение первых 72 часов. В некоторых случаях есть показания для экстренной профилактики путем введения иммуноглобулина. Даже если прошло более 72 часов с момента контакта, все равно стоит провести вакцинацию КПК как можно раньше.

Если человек уже имеет одну прививку и контактировал с больным корью, то независимо от его возраста нужно ввести вторую дозу вакцины, но не ранее, чем через один месяц после предыдущей дозы КПК.

Дополнение

В Минздраве отмечают, что корь — чрезвычайно заразное инфекционное заболевание, передающееся от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем.

Заболевание корью может иметь тяжелое течение и привести к серьезным осложнениям — пневмонии, ушной инфекции, воспалению мозга (энцефалиту) и т.д., а также к инвалидизации и смерти. Специфического лечения от кори нет.

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Единственный способ предотвратить осложнения и смерть от кори — вакцинация. Дети и взрослые, которые не получили профилактическую прививку, находятся в зоне риска.

Дети должны получить для полной защиты от заболевания две дозы прививки КПК - в 1 год (первая доза вакцины) и в 6 лет (вторая). Если ребенок пропустил первую или вторую прививку, это нужно наверстать как можно быстрее. Если ребенку более 7 лет, а у него нет ни одной дозы вакцины, ему должны сделать две прививки с минимальным интервалом в 1 месяц.

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