Украина получила 10 тыс. доз вакцины против гепатита А
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина получила вакцину против гепатита А для обеспечения бесплатных прививок в рамках сотрудничества Министерства здравоохранения с Всемирной организацией здравоохранения. Вакцины уже распределены в каждый регион. Об этом сообщил Минздрав Украины, пишет УНН.
Цитата
«Чтобы поддержать правительство Украины в предотвращении масштабных вспышек заболевания населения во время войны, в обеспечении прямой защиты групп высокого риска от заболевания, ВОЗ доставила 10 000 доз вакцины от гепатита А в Украину и обеспечила дальнейшую их транспортировку во все регионы для быстрого доступа и использования в зонах высокого риска», – отметил глава офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
Детали
Во время войны риск распространения инфекций, в частности гепатита А, как указано, значительно повысился.
Благодаря сотрудничеству с ВОЗ 10 тысяч доз вакцин против гепатита А, как отмечается, уже распределены в каждую область в центры контроля и профилактики болезней. В частности в области с высокой степенью риска заболеваемости – это регионы, где прогнозируемые наводнения и паводки, говорится в сообщении.
Отмечается, что особенно важно получить прививку против гепатита А взрослым, которые работают в заведениях общественного питания и предприятиях пищевой промышленности, водоочистных и канализационных сооружениях.
Справочно
Гепатит А, более известный как «болезнь Боткина», – это воспалительное инфекционное заболевание печени пищевого происхождения. Инфицирование происходит преимущественно через потребление грязной воды или при близком контакте с больным.
Самые эффективные средства борьбы с гепатитом А, по мировым стандартам, определены три компонента. Это контроль и улучшение санитарных условий (в частности, доступа населения к чистой питьевой воде), повышение безопасности пищевых продуктов и вакцинация.
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