В Виннице школьники перейдут на онлайн-обучение из-за вспышки гепатита А
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Виннице с 30 октября школьники перейдут на онлайн-обучение из-за обострения эпидемии гепатита А. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Винницкий городской совет.
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«С понедельника винницкие школьники перейдут на онлайн-обучение из-за обострения эпидемии гепатита А. Соответствующее решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», - говорится в сообщении.
Как отметили в департаменте образования, в дальнейшем специалисты будут следить за ситуацией.
Дополнение
24 октября в Минздраве заявили о вспышке гепатита А в Винницкой области.