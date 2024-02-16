На Волині зафіксували вже сьомий випадок сказу від початку року
Київ • УНН
На Волині з початку року зареєстровано 7 випадків сказу серед тварин. У центрі контролю та профілактики хвороб додають, що у 5 випадках він реєструвався у свійських тварин
На Волині у лисиці, яку впіймали на подвір'ї, зафіксували випадок сказу. Це вже 7 випадок хвороби у цьому регіоні від початку року. Про це повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, пише УНН.
Деталі
Новий випадок сказу серед тварин. Цими днями в м. Ківерці на подвір’я до місцевих жителів забігла лисиця. Тварина мала контакт з людьми та собакою господарів. Власниця будинку викликала відповідні служби, які ліквідували небезпечного хижака. Пізніше у лисиці лабораторно підтвердили захворювання на сказ
Зазначається, що всі хто контактував з твариною вже отримують курс антирабічного профілактичного лікування.
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Окрім того, працівниками центру здійснено кінцеву дезінфекцію та комплекс протиепідемічних заходів. Серед населення розповсюджено пам’ятки щодо небезпеки та профілактики сказу.
Доповнення
У центрі контролю та профілактики хвороб закликають українців проводити імунізацію проти сказу всіх домашніх тварин, а в разі зміни поведінки у тварини – ізолювати її і негайно звернутись до ветеринарів.
Також у відомстві додають, що на Волині з початку року зареєстровано 7 випадків сказу серед тварин, в т.ч. у 5 випадках він реєструвався у свійських тварин. Хворі тварини зареєстровані у Володимирському, Ковельському і Луцькому районах області.
Довідково
Сказ — гостре інфекційне захворювання всіх теплокровних тварин і людини, спричинене вірусом сказу. Характеризується розвитком енцефаліту зі стрімким пошкодженням центральної нервової системи.
Нагадаємо
Після реєстрації 117 випадків сказу тварин у 2023 році Харківська область посилить заходи контролю та вакцинації, зосередившись на зниженні ризику зараження серед диких і домашніх тварин.