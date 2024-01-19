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Через війну на Харківщині високий ризик розповсюдження сказу, там посилено вакцинують диких та свійських тварин

Через війну на Харківщині високий ризик розповсюдження сказу, там посилено вакцинують диких та свійських тварин

Київ • УНН

 • 24470 перегляди

Після реєстрації 117 випадків сказу тварин у 2023 році Харківська область посилить заходи контролю та вакцинації, зосередившись на зниженні ризику зараження серед диких і домашніх тварин.

Після 117 випадків спалаху сказу тварин, зафіксованих у 2023 році, на Харківщині посилять заходи з контролю та вакцинації свійських тварин. Про це повідомляє Харківська обласна військова адміністрація на офіційному веб-сайті, передає УНН.

Деталі

У зв'язку зі зростанням кількості випадків сказу тварин на Харківщині у 2023 році було оголошено про посилення протиепізоотичних заходів. За попередній рік було зафіксовано 117 спалахів захворювання, з яких майже 70% припадає на деокуповані території та зони, де проводилися активні бойові дії, зокрема в Ізюмському та Чугуївському районах області.

За даними Харківської обласної ветеринарної адміністрації, ситуація значно погіршилася через неможливість проведення пероральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин та контроль їхньої популяції у 2022 році.

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Відтак заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов наголосив на важливості вжиття заходів для зниження ризику розповсюдження сказу серед диких тварин та передачі інфекції свійським.

Минулоріч лісничі господарства Красноградського, Лозівського, а також частин Харківського і Богодухівського районів здійснили пероральну вакцинацію диких м’ясоїдних тварин. Розкладено більш як 287 тисяч доз вакцини. Цьогоріч маємо провести 2 черги пероральні вакцинації – навесні та восени. Це має знизити ризик розповсюдження сказу серед диких тварин, а тим більше передачу інфекції свійським

- заявив Євген Іванов.

Також у 2023 році фахівці ветеринарної медицини провели обширну роботу з вакцинації свійських та домашніх тварин від сказу, вакцинувавши більше 103 тисячі собак, понад 77 тисяч котів та 22 тисячі голів великої рогатої худоби.

Додамо

На початку 2024 року у Валківській громаді було виявлено об’єкт з 47 тушами свиней з африканською чумою, який вдалося ліквідувати. Хоча нині ситуація контрольована представники влади закликають місцевих мешканців здійснювати планове, щорічне щеплення своїх тварин, особливо у сільській місцевості, для зниження ризику розповсюдження хвороб та зараження сказом.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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