На Закарпатті через негоду підтоплені 330 га сільгоспугідь
Київ • УНН
Сильні дощі на Закарпатті спричинили підтоплення 330 гектарів сільськогосподарських угідь.
На Закарпатті рятувальники ліквідовують наслідки підтоплення через інтенсивні дощі. Станом на ранок 19 січня затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь. Про це УНН повідомляє із ДСНС.
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Як зазначається, внаслідок негоди на Закарпатті минулої доби були підтоплені 5 підвальних приміщень, 11 обійсть і 330 га сільськогосподарських угідь.
Рятувальники відкачували воду з приватних дворогосподарств, а також одного дитячого садка в Ужгороді, Перечині, Рахові, с. Сойми на Хустщині й селищі Дубове Тячівського району.
Наразі затопленими залишаються 330 га сільгоспугідь
Також відбувся перелив води через автомобільну дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львів у районі с. Вільхівка Хустського району, автошлях місцевого значення сполученням Шаланки-Ком’яти і автодорогу Ком’яти-Заріччя, вказали в ДСНС.
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