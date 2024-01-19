На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
  •  127320 просмотра

Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

Эксклюзив
Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146274 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

Эксклюзив
Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145762 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146051 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156304 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153298 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141893 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138805 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135248 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Агроновости •   •  12935 просмотра
На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.

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Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Государственное бюро расследований (ГБР) разыскивает Романа Гринкевича, сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

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Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.

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Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.

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Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32

Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Румынские фермеры прекратили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус".

Общество •   •  18328 просмотра
Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ

Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

За время проживания в Германии сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса стал настолько оторванным от украинской реальности, что решил начать пиаркампанию на смерти отца.

Политика •   •  78945 просмотра
Эксклюзив
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. Сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам.

Общество •   •  16307 просмотра
Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень

Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.

Экономика •   •  18486 просмотра
Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков

В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины

Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.

Общество •   •  14596 просмотра
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины