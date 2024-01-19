На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий
Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию
SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.
Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу
Государственное бюро расследований (ГБР) разыскивает Романа Гринкевича, сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат
Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.
Замена двигателя и системы наведения: Рувин рассказал, как враг пытается модифицировать крылатые ракеты Х-22/32
россияне модифицируют старые противокорабельные ракеты Х-22, чтобы улучшить систему наведения и увеличить дальность.
Блокирование движения грузовиков перед румынским ПП "Викову-де-Сус" прекращено - ГПСУ
Румынские фермеры прекратили блокаду движения грузовиков на пункте пропуска "Викову-де-Сус".
Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
За время проживания в Германии сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса стал настолько оторванным от украинской реальности, что решил начать пиаркампанию на смерти отца.
Затопило дома и улицы, эвакуировали людей: в Севастополе прошел сильный ливень
За одну ночь в Севастополе выпала треть месячной нормы осадков, что привело к значительным подтоплениям и эвакуации четырех человек. Сильные ливни нарушили транспортное сообщение, и только грузовики и внедорожники могут передвигаться по затопленным улицам.
Блокада на границе: в румынском пункте пропуска "Порубное" в очереди около 400 грузовиков
Румынские фермеры блокируют три пункта пересечения границы с Украиной, включая Порубное, Красноильск и Дьяково. Блокадой границы фермеры пытаются заставить правительство принять решение о субсидиях и компенсации убытков, которые они связывают с украинским импортом.
В ГПСУ наблюдают уменьшение очереди грузовиков на территории Польши в сторону Украины
Государственная пограничная служба Украины отмечает уменьшение очереди грузовиков из Польши на въезд в Украину, в то время как количество грузовиков, пересекающих границу, растет. Это произошло после того, как служба сообщила, что пункты пропуска на украинско-польской границе вернулись к нормальному режиму работы.