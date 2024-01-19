На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

На Закарпатье спасатели ликвидируют последствия подтопления из-за интенсивных дождей. По состоянию на утро 19 января затопленными остаются 330 га сельхозугодий. Об этом УНН сообщает из ГСЧС.

Детали

Как отмечаетется, в результате непогоды на Закарпатье за прошедшие сутки были подтоплены 5 подвальных помещений, 11 дворов и 330 га сельскохозяйственных угодий.

Спасатели откачивали воду из частных домохозяйств, а также одного детского сада в Ужгороде, Перечине, Рахове, с. Соймы на Хустщине и поселке Дубовое Тячевского района.

Сейчас затопленными остаются 330 га сельхозугодий

Также произошел перелив воды через автомобильную дорогу Н-09 Мукачево-Рогатин-Львов в районе с. Ольховка Хустского района, автодорогу местного значения сообщением Шаланки-Комяты и автодорогу Комяты-Заречье, указали в ГСЧС.

Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта