Из-за непогоды без света частично оказались жители 51 населенного пункта

В результате непогоды в Украине обесточен 51 населенный пункт. Больше всего отключений - на Сумщине. Об этом в пятницу сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в Сумской области без света оказались более 2,5 тысячи потребителей в 35 населенных пунктах. Также без напряжения 12 населенных пунктов в Черниговской и 4 в Кировоградской областях.

Тем временем в Херсоне энергетики вернули свет в дома 14,6 тысячи потребителей. Остаются обесточенными из-за обстрелов 3,7 тысячи абонентов, указали в Минэнерго.

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