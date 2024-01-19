Через негоду без світла частково опинилися жителі 51 населеного пункту
Київ • УНН
Через несприятливі погодні умови в Україні частково знеструмлено 51 населений пункт, найбільше відключень у Сумській області.
Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 51 населений пункт. Найбільше відключень - на Сумщині. Про це у п'ятницю повідомили в Міненерго, пише УНН.
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Як зазначається, на Сумщині без світла опинились понад 2,5 тисячі споживачів у 35 населених пунктах. Також без напруги 12 населених пунктів у Чернігівській та 4 у Кіровоградській областях.
Тим часом у Херсоні енергетики повернули світло у домівки 14,6 тисячі споживачів. Залишаються знеструмленими через обстріли 3,7 тисячі абонентів, вказали в Міненерго.
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