Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"
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Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение
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Почему экономика рф может "перегреться" и чем это грозит Украине: эксперты дали объяснение

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Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп
18 января  •  146231 просмотра

Систему проверки судей необходимо сделать жестче, чтобы потенциальные взяточники не смогли получить должности - нардеп

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Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт
18 января  •  145722 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ своим письмом к ФГВФЛ пытался скрыть нарушения, допущенные Нацбанком в отношении банка "Конкорд" - эксперт

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Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей
18 января  •  146011 просмотра

Избиратели вряд ли простят сыну экс-мэра Харькова то, что во время войны он отсиживается за границей

Эксклюзив
Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения
17 января  •  156270 просмотра

Правоохранители разыскивают Романа Гринкевича для избрания меры пресечения

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При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин
17 января  •  153281 просмотра

При производстве авиабомб россияне используют детали аналогичные тем, которые применяются в бытовых вентиляторах - Рувин

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В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт
17 января  •  141885 просмотра

В судебной системе возник огромный кризис из-за неэффективной реформы - эксперт

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ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка
17 января  •  138797 просмотра

ГБР открыло дело по факту возможных злоупотреблений директора юрдепартамента Нацбанка

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В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой
17 января  •  135245 просмотра

В Союзе украинских предпринимателей назвали проблемы, с которыми чаще всего сталкивается бизнес: каждое второе предприятие терпит убытки от действий налоговой

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Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.

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Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.

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Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения

В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.

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В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище

"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

Служба безопасности Украины арестовала бывшего сотрудника Донецкой таможни, который корректировал вражеские удары по ВСУ под Угледаром. Подозреваемому, которого также обвиняют в передаче важной информации российским спецслужбам, может грозить пожизненное заключение.

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"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника

ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.

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ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича

Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов

По словам Владимира Зеленского платформа UNITED24 в 2023 году собрала более 500 миллионов долларов. Эти средства пошли, в частности, на восстановление инфраструктуры и закупку беспилотников.

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Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов

На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.

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На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий

Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.

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Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию

Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Государственное бюро расследований (ГБР) разыскивает Романа Гринкевича, сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.

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Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу

Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат

Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.

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Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат