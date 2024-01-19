Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных

После 117 случаев вспышки бешенства животных, зафиксированных в 2023 году, на Харьковщине усилят меры по контролю и вакцинации домашних животных. Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация на официальном веб-сайте, передает УНН.

Детали

В связи с ростом количества случаев бешенства животных на Харьковщине в 2023 году было объявлено об усилении противоэпизоотических мероприятий. За предыдущий год было зафиксировано 117 вспышек заболевания, из которых почти 70% приходится на деоккупированные территории и зоны, где проводились активные боевые действия, в частности в Изюмском и Чугуевском районах области.

По данным Харьковской областной ветеринарной администрации, ситуация значительно ухудшилась из-за невозможности проведения пероральной вакцинации диких плотоядных животных и контроль их популяции в 2022 году.

Поэтому заместитель начальника Харьковской ОГА Евгений Иванов отметил важность принятия мер для снижения риска распространения бешенства среди диких животных и передачи инфекции домашним.

В прошлом году лесничие хозяйства Красноградского, Лозовского, а также частей Харьковского и Богодуховского районов осуществили пероральную вакцинацию диких плотоядных животных. Разложено более 287 тысяч доз вакцины. В этом году должны провести 2 очереди пероральной вакцинации - весной и осенью. Это должно снизить риск распространения бешенства среди диких животных, а тем более передачу инфекции домашним - заявил Евгений Иванов.

Также в 2023 году специалисты ветеринарной медицины провели обширную работу по вакцинации домашних животных от бешенства, вакцинировав более 103 тысяч собак, более 77 тысяч кошек и 22 тысячи голов крупного рогатого скота.

Добавим

В начале 2024 года в Валковской громаде был обнаружен объект с 47 тушами свиней с африканской чумой, который удалось ликвидировать. Хотя сейчас ситуация контролируемая представители власти призывают местных жителей осуществлять плановое, ежегодное прививки своих животных, особенно в сельской местности, для снижения риска распространения болезней и заражения бешенством.

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