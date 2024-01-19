Из-за войны на Харьковщине высокий риск распространения бешенства, там усиленно вакцинируют диких и домашних животных
После регистрации 117 случаев бешенства животных в 2023 году Харьковская область усилит меры контроля и вакцинации, сосредоточившись на снижении риска заражения среди диких и домашних животных.
Бизнесмену Мазепе и другим задержанным по делу о махинациях с землей Киевской ГЭС планируют сегодня избрать меры пресечения
Бизнесмену Игорю Мазепе, владельцу Concorde Capital, которого задержали по подозрению в организации сделки по отчуждению земель Киевской ГЭС, сегодня будут избирать меру пресечения.
В Германии упростили депортацию мигрантов, которым отказали в убежище
Парламент Германии поддержал закон, упрощающий процедуру депортации мигрантов, получивших отказ в убежище.
"Наводил" российские С-300 на позиции ВСУ под Угледаром: СБУ задержала бывшего донецкого таможенника
Служба безопасности Украины арестовала бывшего сотрудника Донецкой таможни, который корректировал вражеские удары по ВСУ под Угледаром. Подозреваемому, которого также обвиняют в передаче важной информации российским спецслужбам, может грозить пожизненное заключение.
ГБР рассмотрит заявление Минобороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний Гринкевича
Государственное бюро расследований Украины рассмотрит заявление министерства обороны о просьбе признать их потерпевшими от компаний, связанных с бизнесменом Игорем Гринкевичем.
Зеленский обнародовал результаты работы платформы UNITED24 за 2023 год: удалось собрать более 500 млн долларов
По словам Владимира Зеленского платформа UNITED24 в 2023 году собрала более 500 миллионов долларов. Эти средства пошли, в частности, на восстановление инфраструктуры и закупку беспилотников.
На Закарпатье из-за непогоды подтоплены 330 га сельхозугодий
Сильные дожди на Закарпатье вызвали подтопление 330 гектаров сельскохозяйственных угодий.
Ракета SpaceX запустила в космос миссию Axiom Space, которая доставит четырех астронавтов на Международную космическую станцию
SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.
Может он у кого-то на чердаке спрятался: в ГБР заявили, что Роман Гринкевич официально не пересекал границу
Государственное бюро расследований (ГБР) разыскивает Романа Гринкевича, сына бизнесмена Игоря Гринкевича, который является подозреваемым по делу о сделках с одеждой для ВСУ на 1 млрд гривен.
Гибридные системы ПВО используются для прикрытия инфраструктуры и военных объектов - Игнат
Гибридные системы противовоздушной обороны Украины, которые могут действовать на расстоянии до 15 километров, используются для защиты инфраструктуры и военных объектов. Украина также сосредотачивается на модернизации переносных зенитно-ракетных комплексов для повышения обороноспособности.