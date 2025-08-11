На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ

$41.390.07
48.190.08
ukenru
12:35 • 21583 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
10:23 • 44316 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
09:52 • 35997 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90179 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 108287 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 96238 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 68345 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 117126 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 204235 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 129518 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
7м/с
46%
752мм
Популярные новости
Секретная служба США арендовала дом на Аляске для встречи Трампа и Путина - NYT11 августа, 06:46 • 88433 просмотра
Президент Азербайджана Алиев выделил $2 млн на помощь Украине08:11 • 29229 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 38692 просмотра
Советник Ермака о переговорах Трампа и Путина: не думаю, что на Аляске будут приняты геостратегические решения10:29 • 30645 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 28778 просмотра
публикации
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21620 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно10:52 • 29106 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto10:29 • 39027 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
10:23 • 44356 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
07:41 • 90214 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Андрій Єрмак
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Германия
Львовская область
Реклама
УНН Lite
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto12:35 • 21620 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 90001 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 204247 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 354479 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 257148 просмотра
Актуальное
Facebook
Беспилотный летательный аппарат
Холм
Х-101
Пистолет

На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ

Киев • УНН

 • 2890 просмотра

Украинские военные стабилизируют ситуацию на севере и переходят к контратакующим действиям. Офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что физической угрозы Херсону нет.

На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ

На севере ситуация стабилизируется. Украинские военные переходят к контратакующим действиям. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона и добавил, что сегодня физической угрозы для Херсона нет, передает УНН.

Ситуация на севере

Что касается севера. Там у нас стабилизируется ситуация. Там мы переходим к контратакующим действиям. Это для меня яркий показатель того, как враг нагнетал ситуацию, что сейчас пойдем на Сумы. Поверьте, на сегодня у врага нет возможностей и усилий идти на областной центр. Это нереально большие потуги и силы. Со стороны Кондратовки мы уже доминируем. Вчера был освобожден еще один населенный пункт. То есть, Силы обороны оттесняют постепенно врага с нашей территории

- рассказал Ткачук.

Также он прокомментировал ситуацию в Курской области.

Если мы берем российскую территорию, например, населенный пункт Теткино, то там мы его просто сравняли с землей. То есть россияне пытаются постоянно туда зайти и вытеснить наши группы, а мы их постоянно кроем. Там замкнутый круг, сансара смерти россиян. Мы проводим свои задачи на Курщине дальше. На севере ситуация стабилизируется и я думаю, что постепенно мы будем вытеснять врага с нашей Сумщины

- сказал Ткачук.

Силы обороны сохраняют присутствие на территории глушковского района курской области - Сырский06.08.25, 11:00 • 2753 просмотра

Ситуация на юге

Ткачук заявил, что сегодня физической угрозы Херсону нет.

На юге я более чем уверен, что это растягивание Сил обороны, то есть они сейчас будут пробовать на Херсон делать какие-то налеты, будут пробовать даже катерами ехать для того, чтобы посеять страх и панику. Сегодня физической угрозы Херсону в качестве интервенции российских войск нет

- заявил Ткачук.

Он отметил, что враг будет создавать имитацию этого процесса для того, чтобы растянуть украинские Силы обороны.

Россияне этого сделать не смогут, но они будут делать имитацию этого процесса для того, чтобы растянуть украинские Силы обороны и ослабить защиту Покровска

- отметил Ткачук.

Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области10.08.25, 11:18 • 68358 просмотров

Дополнение

Ткачук сообщал, что на Покровском направлении уже есть контингент более 110 000 человек. Не наблюдается, что у россиян есть логистические, физические возможности сегодня насытить это направление еще 100 000 людьми.

Анна Мурашко

Война
Покровск
Курская область
Вооруженные силы Украины
Херсон
Сумы