На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ

Киев • УНН
Украинские военные стабилизируют ситуацию на севере и переходят к контратакующим действиям. Офицер ВСУ Андрей Ткачук заявил, что физической угрозы Херсону нет.
На севере ситуация стабилизируется. Украинские военные переходят к контратакующим действиям. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона и добавил, что сегодня физической угрозы для Херсона нет, передает УНН.
Ситуация на севере
Что касается севера. Там у нас стабилизируется ситуация. Там мы переходим к контратакующим действиям. Это для меня яркий показатель того, как враг нагнетал ситуацию, что сейчас пойдем на Сумы. Поверьте, на сегодня у врага нет возможностей и усилий идти на областной центр. Это нереально большие потуги и силы. Со стороны Кондратовки мы уже доминируем. Вчера был освобожден еще один населенный пункт. То есть, Силы обороны оттесняют постепенно врага с нашей территории
Также он прокомментировал ситуацию в Курской области.
Если мы берем российскую территорию, например, населенный пункт Теткино, то там мы его просто сравняли с землей. То есть россияне пытаются постоянно туда зайти и вытеснить наши группы, а мы их постоянно кроем. Там замкнутый круг, сансара смерти россиян. Мы проводим свои задачи на Курщине дальше. На севере ситуация стабилизируется и я думаю, что постепенно мы будем вытеснять врага с нашей Сумщины
Ситуация на юге
Ткачук заявил, что сегодня физической угрозы Херсону нет.
На юге я более чем уверен, что это растягивание Сил обороны, то есть они сейчас будут пробовать на Херсон делать какие-то налеты, будут пробовать даже катерами ехать для того, чтобы посеять страх и панику. Сегодня физической угрозы Херсону в качестве интервенции российских войск нет
Он отметил, что враг будет создавать имитацию этого процесса для того, чтобы растянуть украинские Силы обороны.
Россияне этого сделать не смогут, но они будут делать имитацию этого процесса для того, чтобы растянуть украинские Силы обороны и ослабить защиту Покровска
Дополнение
Ткачук сообщал, что на Покровском направлении уже есть контингент более 110 000 человек. Не наблюдается, что у россиян есть логистические, физические возможности сегодня насытить это направление еще 100 000 людьми.