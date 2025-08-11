На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ

На севере ситуация стабилизируется. Украинские военные переходят к контратакующим действиям. Об этом заявил офицер ВСУ Андрей Ткачук в эфире телемарафона и добавил, что сегодня физической угрозы для Херсона нет, передает УНН.

Что касается севера. Там у нас стабилизируется ситуация. Там мы переходим к контратакующим действиям. Это для меня яркий показатель того, как враг нагнетал ситуацию, что сейчас пойдем на Сумы. Поверьте, на сегодня у врага нет возможностей и усилий идти на областной центр. Это нереально большие потуги и силы. Со стороны Кондратовки мы уже доминируем. Вчера был освобожден еще один населенный пункт. То есть, Силы обороны оттесняют постепенно врага с нашей территории