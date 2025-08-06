Силы обороны сохраняют присутствие на территории глушковского района курской области - Сырский
Киев • УНН
Украинские военные продолжают находиться на территории глушковского района курской области. Это сковывает часть российской наступательной группировки.
Украинские военные сохраняют присутствие на территории глушковского района курской области, сковывая часть российской наступательной группировки. Об этом сообщил Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, передает УНН.
Детали
По состоянию на сегодня украинские войска сохраняют присутствие на территории глушковского района курской области, сковывая часть российской наступательной группировки
Контекст
Ровно год назад началась курская наступательная операция Сил обороны Украины. За это время российская армия в общей сложности потеряла более 77 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.
На пике операции Вооруженные Силы Украины контролировали до 1300 км² территории Курской области.
Операция "Курск": как начиналась уникальная миссия украинских военных06.12.2024, 14:13 • 17570 просмотров