Сили оборони зберігають присутність на території глушковського району курщини - Сирський
Київ • УНН
Українські військові продовжують перебувати на території глушковського району курської області. Це сковує частину російського наступального угруповання.
Українські військові зберігають присутність на території глушковського району курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський, передає УНН.
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Станом на сьогодні українські війська зберігають присутність на території глушковського району курської області, сковуючи частину російського наступального угруповання
Контекст
Рівно рік тому розпочалася курська наступальна операція Сил оборони України. За цей час російська армія загалом втратила понад 77 тисяч військовослужбовців убитими й пораненими.
На піку операції Збройні Сили України контролювали до 1300 км² території Курської області.
Операція "Курськ": як починалася унікальна місія українських військових06.12.24, 14:13 • 17571 перегляд