На півночі Сили оборони переходять до контратакувальних дій - офіцер ЗСУ
Київ • УНН
Українські військові стабілізують ситуацію на півночі та переходять до контратакувальних дій. Офіцер ЗСУ Андрій Ткачук заявив, що фізичної загрози Херсону немає.
На півночі ситуація стабілізовується. Українські військові переходять до контратакувальних дій. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону та додав, що сьогодні фізичної загрози для Херсону немає, передає УНН.
Ситуація на півночі
Щодо півночі. Там в нас стабілізовується ситуація. Там ми переходимо до контратакувальних дій. Це для мене яскравий показник того, як ворог нагнітав ситуацію, що зараз підемо на Суми. Повірте на сьогодні у ворога немає можливостей та зусиль йти на обласний центр. Це нереально великі потуги й сили. З боку Кіндратівки ми вже домінуємо. Вчора був звільнений ще один населений пункт. Тобто, Сили оборони відтісняють поступово ворога з нашої території
Також він прокоментував ситуацію в курській області.
Якщо ми беремо російську територію, наприклад, населений пункт тьоткіно, то там ми його просто зрівняли із землею. Тобто росіяни намагаються постійно туди зайти й витіснити наші групи, а ми їх постійно криємо. Там замкнуте коло, сансара смерті росіян. Ми проводим свої задачі на Курщині далі. На півночі ситуація стабілізовується і я думаю, що поступово ми будемо витісняти ворога з нашої Сумщини
Ситуація на півдні
Ткачук заявив, що сьогодні фізичної загрози Херсону немає.
На півдні я більш ніж впевнений, що це розтягування Сил оборони, тобто вони зараз будуть пробувати на Херсон робити якісь нальоти, будуть пробувати навіть катерами їхати для того, щоб посіяти страх й паніку. Сьогодні фізичної загрози Херсону в якості інтервенції російських військ немає
Він зазначив, що ворог буде створювати імітацію цього процесу задля того, щоб розтягнути українські Сили оборони.
Росіяни цього зробити не зможуть, але вони будуть робити імітацію цього процесу задля того, щоб розтягнути українські Сили оборони й послабити захист Покровська
Доповнення
Ткачук повідомляв, що на Покровському напрямку вже є контингент у понад 110 000 чоловік. Не спостерігається, що в росіян є можливості логістичні, фізичні сьогодні насичити цей напрямок ще 100 000 людьми.