На півночі Сили оборони переходять до контратакувальних дій - офіцер ЗСУ

На півночі ситуація стабілізовується. Українські військові переходять до контратакувальних дій. Про це заявив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі телемарафону та додав, що сьогодні фізичної загрози для Херсону немає, передає УНН.

Щодо півночі. Там в нас стабілізовується ситуація. Там ми переходимо до контратакувальних дій. Це для мене яскравий показник того, як ворог нагнітав ситуацію, що зараз підемо на Суми. Повірте на сьогодні у ворога немає можливостей та зусиль йти на обласний центр. Це нереально великі потуги й сили. З боку Кіндратівки ми вже домінуємо. Вчора був звільнений ще один населений пункт. Тобто, Сили оборони відтісняють поступово ворога з нашої території