На фронте зафиксировано почти 90 боевых столкновений, враг активно действует на трех направлениях – Генштаб
Киев • УНН
Оккупанты наиболее активно штурмуют Покровское и Константиновское направления. Сумщина и Черниговщина оказались под огнем артиллерии и РСЗО.
С начала суток количество атак агрессора на фронте составляет 88. Враг активно действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.
Агрессор обстреливает приграничные районы. Сегодня на Сумщине пострадали населенные пункты: Будки, Ходыно, Бачевск, Рыжевка, Рогизне, Уланово, Винторовка, Кренидовка, Малушино, Отруба; Логи, Сергеевское – в Черниговской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 39 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, один из которых – с применением РСЗО.
На Южно-Слобожанском направлении враг трижды пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Волчанских Хуторов и Охримовки. Одна вражеская атака продолжается.
На Купянском направлении противник один раз проводил штурмовые действия в районах Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении украинские воины отбивали две попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Дробышево и Лиман.
На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Резниковки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты один раз пытались идти вперед в сторону Константиновки.
На Константиновском направлении захватчики совершили 16 атак вблизи населенных пунктов Софиевка, Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Русин Яр, Николаевка и Константиновка. Три вражеские атаки продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты 44 раза пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Мирноград, Новоалександровка, Гришино, Покровск, Удачное, Муравка, Молодецкое, Новоподгороднее, Орехово и Филии. Три штурмовые действия врага продолжаются.
На Александровском направлении враг семь раз атаковал в сторону Ровнополья, Александрограда, Приволья, Новониколаевки, Нового Запорожья. Три вражеских штурма продолжаются.
На Гуляйпольском направлении произошло 11 атак в сторону позиций наших защитников в районах Ровнополья, Еленоконстантиновки, Железнодорожного, Гуляйполя, Мирного. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижевка, Гуляйпольское, Егоровка, Долинка, Копани, Крыновка.
На Ореховском направлении враг наносил авиаудар в районе Никильского, Веселянки, Новооленовки. Штурмовых действий не проводил.
На Приднепровском направлении оккупанты один раз пытались атаковать в районе острова Белогрудый.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются, резюмировали в Генштабе.
РФ за сутки потеряла еще 970 военных и более 2,2 тысячи дронов – Генштаб31.03.26, 07:10 • 4172 просмотра