РФ за сутки потеряла еще 970 военных и более 2,2 тысячи дронов – Генштаб

российская армия за минувшие сутки потеряла еще 970 военных, 61 артиллерийскую систему и 2296 беспилотников оперативно-тактического уровня. Об этом утром 31 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным украинского командования, общие боевые потери россии с 24 февраля 2022 года по 31 марта 2026 года ориентировочно составили 1 297 670 военных.

Также с начала полномасштабной войны россия потеряла 11 826 танков, 24 324 боевые бронированные машины и 39 110 артиллерийских систем.

Кроме того, ВСУ уничтожили 1 709 реактивных систем залпового огня, 1 338 средств ПВО, 435 самолетов и 350 вертолетов.

Наибольший рост – по дронам и технике

Отдельно Генштаб сообщил, что общие потери рф в беспилотниках оперативно-тактического уровня уже достигли 208 827 единиц.

Также россия потеряла 4 491 крылатую ракету, 33 корабля или катера, 2 подводные лодки, 86 359 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 105 единиц специальной техники.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

