рф за добу втратила ще 970 військових і понад 2,2 тисячі дронів – Генштаб

російська армія за минулу добу втратила ще 970 військових, 61 артилерійську систему та 2296 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це вранці 31 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними українського командування, загальні бойові втрати росії з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2026 року орієнтовно склали 1 297 670 військових.

Також від початку повномасштабної війни росія втратила 11 826 танків, 24 324 бойові броньовані машини та 39 110 артилерійських систем.

Крім того, ЗСУ знищили 1 709 реактивних систем залпового вогню, 1 338 засобів ППО, 435 літаків і 350 гелікоптерів.

Найбільше зростання – по дронах і техніці

Окремо Генштаб повідомив, що загальні втрати рф у безпілотниках оперативно-тактичного рівня вже сягнули 208 827 одиниць.

Також росія втратила 4 491 крилату ракету, 33 кораблі або катери, 2 підводні човни, 86 359 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 105 одиниць спеціальної техніки.

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

