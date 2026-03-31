рф за добу втратила ще 970 військових і понад 2,2 тисячі дронів – Генштаб
Київ • УНН
Генштаб оновив дані про втрати ворога станом на 31 березня. Знищено 61 артилерійську систему та рекордну кількість дронів оперативно-тактичного рівня.
російська армія за минулу добу втратила ще 970 військових, 61 артилерійську систему та 2296 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Про це вранці 31 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними українського командування, загальні бойові втрати росії з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2026 року орієнтовно склали 1 297 670 військових.
Також від початку повномасштабної війни росія втратила 11 826 танків, 24 324 бойові броньовані машини та 39 110 артилерійських систем.
Крім того, ЗСУ знищили 1 709 реактивних систем залпового вогню, 1 338 засобів ППО, 435 літаків і 350 гелікоптерів.
Найбільше зростання – по дронах і техніці
Окремо Генштаб повідомив, що загальні втрати рф у безпілотниках оперативно-тактичного рівня вже сягнули 208 827 одиниць.
Також росія втратила 4 491 крилату ракету, 33 кораблі або катери, 2 підводні човни, 86 359 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 4 105 одиниць спеціальної техніки.
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
