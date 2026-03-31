На фронті зафіксовано майже 90 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 88. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Ходине, Бачівськ, Рижівка, Рогізне, Уланове, Винторівка, Кренидівка, Малушине, Отруба; Логи, Сергіївське – у Чернігівській області - йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районах Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Різниківки та Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Софіївка, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр, Миколайпілля та Костянтинівка. Три ворожі атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 44 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував у бік Рівнопілля, Олександрограду, Привілля, Новомиколаївки, Нового Запоріжжя. Три ворожі штурми продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Рівнопілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Мирного. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Долинка, Копані, Кринівка.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Микильського, Веселянки, Новооленівки. Штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися атакувати в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

