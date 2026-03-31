Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
59%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Ізраїль
Іран
Село
Реклама
УНН Lite
Золотий унітаз виставили у Вашингтоні, висміюючи декор Трампа на тлі ремонту у Білому доміPhotoVideo11:59 • 11600 перегляди
Louis Vuitton створив їстівну сумку до Великодня з шоколаду вагою понад кілограмPhoto11:46 • 11101 перегляди
Євробачення запускає азійську версію - що відомоVideo31 березня, 06:33 • 44354 перегляди
"Аватар 4" вже на горизонті - дата прем’єри та повернення культових героїв30 березня, 16:42 • 35220 перегляди
Софі Тернер травмувалася - зйомки серіалу "Tomb Raider" зупинено на два тижні30 березня, 15:06 • 31896 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
El País
Шахед-136

На фронті зафіксовано майже 90 бойових зіткнень, ворог активно діє на трьох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Окупанти найактивніше штурмують Покровський та Костянтинівський напрямки. Сумщина та Чернігівщина опинилися під вогнем артилерії та РСЗВ.

Від початку доби кількість атак агресора на фронті становить 88. Ворог активно діє на Покровському, Костянтинівському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН.

Агресор обстрілює прикордонні райони. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти: Будки, Ходине, Бачівськ, Рижівка, Рогізне, Уланове, Винторівка, Кренидівка, Малушине, Отруба; Логи, Сергіївське – у Чернігівській області 

- йдеться у повідомленні.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 39 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, один з яких – із застосуванням РСЗВ. 

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі намагався покращити своє положення в районах Стариці, Вовчанських Хуторів та Охрімівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник один раз проводив штурмові дії в районах Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Дробишеве та Лиман. 

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Різниківки та Рай-Олександрівки. 

На Краматорському напрямку окупанти один раз намагалися йти вперед у бік Костянтинівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 16 атак поблизу населених пунктів Софіївка, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Русин Яр, Миколайпілля та Костянтинівка. Три ворожі атаки тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 44 рази намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Мирноград, Новоолександрівка, Гришине, Покровськ, Удачне, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Горіхове та Філія. Три штурмові дії ворога тривають.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував у бік Рівнопілля, Олександрограду, Привілля, Новомиколаївки, Нового Запоріжжя. Три ворожі штурми продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 11 атак у бік позицій наших захисників у районах Рівнопілля, Оленокостянтинівки, Залізничного, Гуляйполя, Мирного. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Єгорівка, Долинка, Копані, Кринівка.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Микильського, Веселянки, Новооленівки. Штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку окупанти один раз намагалися атакувати в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються, резюмували у Генштабі.

