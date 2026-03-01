На фронте зафиксировано более 50 атак, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 51. Как сообщили в Генштабе, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.

В сводке Генштаба указано, что сейчас продолжаются обстрелы приграничных районов. В Сумской области под обстрелы попали населенные пункты Рогизне, Волфине, Будки, Кучеровка, Заречное и Уланово. В Черниговской области враг обстрелял Клюсы, Хреновку, Грумьяч и Богданово.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросил четыре авиабомбы, совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, из которых семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано две атаки в районе Прилипки и в направлении Зыбино, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться в сторону Песчаного, Петропавловки и Глушковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Дибровы и в районе Заречного.

На Славянском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах Ямполя, Закотного и Резниковки. На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступлений в районах Константиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить украинские подразделения с позиций в районах Шахового, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение по состоянию на 16:00 еще продолжалось.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вороного, Тернового и Степного. Писанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного и Староукраинки. В то же время противник нанес авиаудары по районам Воздвижовки, Самойловки, Голубкового и Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка и Малокатериновка.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

В сводке отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска продолжают истощать противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

Напомним

В ночь на 1 марта россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.