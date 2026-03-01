На фронте зафиксировано более 50 атак, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

$43.210.00
Иран назначил временного лидера после гибели Али Хаменеи - им стал Алиреза Арафи
1 марта, 07:44 • 25501 просмотра
Удары по Ирану - СМИ подтвердили гибель четырех командующих вооруженными силамиPhoto
1 марта, 01:50 • 46300 просмотра
Государственное телевидение Ирана официально подтвердило гибель Али Хаменеи, с ним погибли дочь, зять и внучка
1 марта, 00:05 • 56117 просмотра
Тяжелые и точечные бомбардировки будут продолжаться без перерывов – Трамп об операции против Ирана
28 февраля, 21:48 • 68504 просмотра
Трамп официально подтвердил ликвидацию верховного лидера Ирана Али ХаменеиPhoto
28 февраля, 12:56 • 71772 просмотра
Война в Иране может вызвать дефицит ракет для ПВО в Украине - Financial Times
28 февраля, 11:55 • 70489 просмотра
Резиденция верховного лидера Ирана уничтожена в результате ударов США и ИзраиляPhoto
28 февраля, 08:36 • 52401 просмотра
Трамп подтвердил участие США в операции Израиля против Ирана
28 февраля, 07:12 • 53222 просмотра
Израиль и США атаковали Иран - поражено 30 целей, включая штаб-квартиру разведки
27 февраля, 19:28 • 55670 просмотра
российские войска взорвали дамбу вблизи Константиновки – возникла угроза экологической катастрофыVideo
Популярные новости
В Багдаде вспыхнули ожесточенные столкновения между полицией и протестующими возле посольства СШАVideo1 марта, 05:47 • 14991 просмотра
Афганистан открыл огонь по пакистанским самолетам над Кабулом1 марта, 06:01 • 30257 просмотра
США впервые использовали украинскую тактику при ударах по Ирану - Politico1 марта, 08:21 • 23627 просмотра
Госдеп США обратился к американцам с важным предупреждением1 марта, 09:37 • 8738 просмотра
Повышение выплат с 1 марта - кому пересчитают пенсии и страховые выплаты на 12,1%10:49 • 10768 просмотра
Топ культовых хорроров: классика, которая не стареетVideo27 февраля, 20:06 • 77274 просмотра
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом27 февраля, 16:38 • 81851 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины27 февраля, 15:45 • 69297 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA27 февраля, 14:39 • 72383 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция27 февраля, 14:16 • 72862 просмотра
УНН Lite
Весна 2026 года - Украина готовит музыкальные концерты, фестивали и выставкиPhoto28 февраля, 09:42 • 41107 просмотра
От сериала до улиц Манхэттена: стиль Джона Кеннеди-младшего снова на пике модыPhoto27 февраля, 18:52 • 39640 просмотра
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи27 февраля, 17:35 • 37589 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto27 февраля, 16:49 • 36975 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 31012 просмотра
На фронте зафиксировано более 50 атак, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

Киев • УНН

 • 578 просмотра

С начала суток российские войска совершили 51 атаку, продолжая попытки продвижения. Силы обороны сдерживают врага и наносят ему потери.

На фронте зафиксировано более 50 атак, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях - Генштаб

С начала суток на фронте количество атак агрессора составляет 51. Как сообщили в Генштабе, враг активно действует на Покровском и Гуляйпольском направлениях, передает УНН.

В сводке Генштаба указано, что сейчас продолжаются обстрелы приграничных районов. В Сумской области под обстрелы попали населенные пункты Рогизне, Волфине, Будки, Кучеровка, Заречное и Уланово. В Черниговской области враг обстрелял Клюсы, Хреновку, Грумьяч и Богданово.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник нанес один авиаудар, сбросил четыре авиабомбы, совершил 65 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, из которых семь — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано две атаки в районе Прилипки и в направлении Зыбино, одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении противник трижды пытался продвинуться в сторону Песчаного, Петропавловки и Глушковки, один бой продолжается.

На Лиманском направлении украинские воины отбили три попытки захватчиков продвинуться в сторону Дробышево, Дибровы и в районе Заречного.

На Славянском направлении агрессор шесть раз атаковал в районах Ямполя, Закотного и Резниковки. На Краматорском направлении наступательных действий не зафиксировано.

На Константиновском направлении захватчики совершили шесть наступлений в районах Константиновки, Иванополья, Берестка, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 14 раз пытались потеснить украинские подразделения с позиций в районах Шахового, Красного Лимана, Родинского, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в направлении Белицкого. Одно боестолкновение по состоянию на 16:00 еще продолжалось.

На Александровском направлении враг трижды наступал в районах Вороного, Тернового и Степного. Писанцы и Великомихайловка подверглись авиаударам.

На Гуляйпольском направлении произошло 13 атак в районах Гуляйполя, Мирного и в сторону Железнодорожного и Староукраинки. В то же время противник нанес авиаудары по районам Воздвижовки, Самойловки, Голубкового и Чаривного. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении продолжается одно боестолкновение неподалеку Плавней. Авиаударам подверглись Камышеваха, Веселянка и Малокатериновка.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано, однако противник нанес авиаудар по Приднепровскому.

В сводке отмечается, что на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит, попытки врага продвигаться не фиксируются. Украинские войска продолжают истощать противника вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.

В ночь на 1 марта россия атаковала Украину 123 ударными беспилотниками, из которых 110 были сбиты. Зафиксировано попадание 13 дронов и падение обломков.

Александра Василенко

