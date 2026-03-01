На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 51. Як повідомили у Генштабі, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН.

У зведенні Генштабу зазначено, що наразі тривають обстріли прикордонних районів. На Сумщині під обстріли потрапили населені пункти Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне та Уланове. На Чернігівщині ворог обстріляв Клюси, Хрінівку, Грум’яч і Богданове.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 65 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з яких сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дві атаки в районі Приліпки та в напрямку Зибиного, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки, один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Діброви та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку агресор шість разів атакував у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити українські підрозділи з позицій у районах Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення станом на 16:00 ще тривало.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах Вороного, Тернового та Степового. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та в бік Залізничного і Староукраїнки. Водночас противник завдав авіаударів по районах Воздвижівки, Самійлівки, Голубкового та Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка та Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, однак противник завдав авіаудару по Придніпровському.

У зведенні зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо

У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.