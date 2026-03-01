$43.210.00
Іран призначив тимчасового лідера після загибелі Алі Хаменеї - ним став Аліреза Арафі
1 березня, 07:44 • 24690 перегляди
Удари по Ірану - ЗМІ підтвердили загибель чотирьох командувачів збройних силPhoto
1 березня, 01:50 • 45598 перегляди
Державне телебачення Ірану офіційно підтвердило загибель Алі Хаменеї, з ним загинули дочка, зять та внучка
1 березня, 00:05 • 55490 перегляди
Важкі та точкові бомбардування триватимуть без перерв – Трамп про операцію проти Ірану
28 лютого, 21:48 • 68005 перегляди
Трамп офіційно підтвердив ліквідацію верховного лідера Ірану Алі ХаменеїPhoto
28 лютого, 12:56 • 71480 перегляди
Війна в Ірані може спричинити дефіцит ракет для ППО в Україні - Financial Times
28 лютого, 11:55 • 70276 перегляди
Резиденція верховного лідера Ірану знищена внаслідок ударів США та ІзраїлюPhoto
28 лютого, 08:36 • 52297 перегляди
Трамп підтвердив участь США в операції Ізраїлю проти Ірану
28 лютого, 07:12 • 53138 перегляди
Ізраїль та США атакували Іран - уражено 30 цілей, включаючи штаб-квартиру розвідки
27 лютого, 19:28 • 55525 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Від початку доби російські війська здійснили 51 атаку, продовжуючи спроби просування. Сили оборони стримують ворога та завдають йому втрат.

На фронті зафіксовано понад 50 атак, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках - Генштаб

Від початку доби на фронті кількість атак агресора становить 51. Як повідомили у Генштабі, ворог активно діє на Покровському та Гуляйпільському напрямках, передає УНН.

У зведенні Генштабу зазначено, що наразі тривають обстріли прикордонних районів. На Сумщині під обстріли потрапили населені пункти Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне та Уланове. На Чернігівщині ворог обстріляв Клюси, Хрінівку, Грум’яч і Богданове.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинув чотири авіабомби, здійснив 65 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, з яких сім — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано дві атаки в районі Приліпки та в напрямку Зибиного, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку противник тричі намагався просунутися в бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки, один бій триває.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили три спроби загарбників просунутися в бік Дробишевого, Діброви та в районі Зарічного.

На Слов’янському напрямку агресор шість разів атакував у районах Ямполя, Закітного та Різниківки. На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили шість наступів у районах Костянтинівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 14 разів намагалися потіснити українські підрозділи з позицій у районах Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення станом на 16:00 ще тривало.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах Вороного, Тернового та Степового. Писанці та Великомихайлівка зазнали авіаударів.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та в бік Залізничного і Староукраїнки. Водночас противник завдав авіаударів по районах Воздвижівки, Самійлівки, Голубкового та Чарівного. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку триває одне боєзіткнення неподалік Плавнів. Авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка та Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій ворога не зафіксовано, однак противник завдав авіаудару по Придніпровському.

У зведенні зазначається, що на інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається, спроби ворога просуватися не фіксуються. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Нагадаємо

У ніч на 1 березня росія атакувала Україну 123 ударними безпілотниками, з яких 110 були збиті. Зафіксовано влучання 13 дронів та падіння уламків.

Олександра Василенко

