Экс-министру Сольскому избрана мера пресечения за махинации с зерном - Кравченко
13:04 • 10714 просмотра
Генштаб подтвердил поражение "Фламинго" завода "Промсинтез" в самарской области рф
12:29 • 18473 просмотра
Украина и Катар подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны
11:56 • 16539 просмотра
"Это фейк": в Украине опровергли информацию об ударе Ирана по складу с украинцами в Дубае
28 марта, 08:59 • 18326 просмотра
Зеленский: Украина ежедневно говорит с американцами и работает над тем, чтобы мирные переговоры состоялись - где угодно
28 марта, 08:29 • 22686 просмотра
Зеленский продолжает турне по региону Персидского залива - договорился с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны
28 марта, 07:00 • 22104 просмотра
"Если можете лучше - мы отойдем в сторону": Рубио резко ответил Каллас по поводу потери терпения США к рф - Axios
28 марта, 07:00 • 33019 просмотра
Перевод часов: когда и зачем меняют время на летнее
27 марта, 19:46 • 27443 просмотра
Зеленский заявил, что договаривается о поставках дизеля во время визита на Ближний Восток
27 марта, 13:21 • 52325 просмотра
Почему Минздрав должен провести комплексную проверку медицины Одесской области
На фронте произошло 143 боевых столкновения - произошли массированные атаки на Покровск

С начала суток враг совершил 143 атаки, самая тяжелая ситуация на Покровском и Гуляйпольском направлениях. Оккупанты активно применяют авиацию.

С начала суток 28 марта на фронте произошло 143 боевых столкновения. Оккупанты обстреливали приграничные районы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Сумской области пострадали населенные пункты: Коренек, Бачевск, Уланово, Искрисковщина, Рыжевка, Рогозное, Казачье, Журавка, Атинское, Толстодубово, Лужки, Нескучное, Вольная Слобода, Малушино, Ястребщина, Шалыгино, Волковка, Старая Гута, Очкино; Заря - в Черниговской области. Также противник нанес авиаудары по Бубликовому и Вольной Слободе.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг совершил 40 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, два из которых - с применением РСЗО. Зафиксировано четыре боестолкновения.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался улучшить свое положение в районах Старицы, Прилипки, Волчанска, Волчанских Хуторов и Чугуновки. Одна вражеская атака продолжается.

На Купянском направлении противник шесть раз проводил штурмовые действия в районах Петропавловки, Куриловки и Новоплатоновки.

На Лиманском направлении украинские воины отбивали три попытки захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Дробышево. Одно штурмовое действие продолжается.

На Славянском направлении оккупанты дважды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Закитного и Рай-Александровки. Одно штурмовое действие продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты трижды пытались идти вперед в сторону Никифоровки, Кучерова Яра и Предтечино.

На Константиновском направлении захватчики совершили 23 атаки вблизи населенных пунктов Константиновка, Софиевка, Клебан-Бык, Иванополье, Ильиновка, Плещеевка, Бересток, Яблоновка, Новопавловка.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 46 раз пытались потеснить украинских воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришино, Покровск, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Дачное, Филиал. Три вражеские атаки продолжаются.

На Александровском направлении враг 16 раз атаковал в сторону Ивановки, Зеленого Гая, Александрограда, Андреевки-Клевцового, Снежного, Сосновки, Вербового и Злагоды. Три вражеских штурма продолжаются.

На Гуляйпольском направлении произошло 27 атак в сторону позиций украинских защитников в районах Доброполья, Железнодорожного, Горького, Гуляйполя, Варваровки, Еленоконстантиновки, Гуляйпольского, Мирного. Четыре штурмовых действия врага продолжаются. Авиаударам подверглись районы населенных пунктов Воздвижевка, Новосолошино, Долинка, Копани, Широкое, Гуляйпольское.

На Ореховском направлении враг нанес авиаудар в районе Камышевахи и проводит десять штурмовых действий в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Малых Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении оккупанты дважды пытались атаковать в районе Антоновского моста.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение с помощью FP-5 "Фламинго" завода "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области РФ.

