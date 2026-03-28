$43.8850.61
ukenru
17:19 • 212 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
1.9м/с
68%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Александр Стубб
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Об'єднані Арабські Емірати
Одеса
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 3920 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 4104 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo12:57 • 5718 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19115 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 22960 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
The Washington Post
Фільм

На фронті сталось 143 бойові зіткнення - відбулись масовані атаки на Покровськ

Київ • УНН

 • 1648 перегляди

Від початку доби ворог здійснив 143 атаки, найважча ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Окупанти активно застосовують авіацію.

Від початку доби 28 березня на фронті відбулось 143 бойові зіткнення. Окупанти обстрілювали прикордонні райони. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

На Сумщині постраждали населені пункти: Кореньок, Бачівськ, Уланове, Іскрисківщина, Рижівка, Рогізне, Козаче, Журавка, Атинське, Товстодубове, Лужки, Нескучне, Вільна Слобода, Малушине, Яструбщина, Шалигине, Вовківка, Стара Гута, Очкине; Зоря - у Чернігівській області. Також противник завдав авіаударів по Бубликовому та Вільній Слободі.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 40 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, два з яких - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано чотири боєзіткнення.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог п’ять разів намагався покращити своє положення в районах Стариці, Приліпки, Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Чугунівки. Одна ворожа атака триває.

На Куп’янському напрямку противник шість разів проводив штурмові дії в районах Петропавлівки, Курилівки та Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали три спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Новоселівка, Ставки, Дробишеве. Одна штурмова дія триває.

На Слов’янському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Закітного та Рай–Олександрівки. Одна штурмова дія триває.

На Краматорському напрямку окупанти тричі намагалися йти вперед у бік Никифорівки, Кучерового Яру та Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 23 атаки поблизу населених пунктів Костянтинівка, Софіївка, Клебан–Бик, Іванопілля, Іллінівка, Плещіївка, Бересток, Яблунівка, Новопавлівка.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 46 разів намагалися потіснити українських воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Шевченко, Гришине, Покровськ, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Дачне, Філія. Три ворожі атаки тривають.

На Олександрівському напрямку ворог 16 разів атакував у бік Іванівки, Зеленого Гаю, Олександрограда, Андріївки–Клевцового, Січневого, Соснівки, Вербового та Злагоди. Три ворожі штурми продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 27 атак у бік позицій українських захисників у районах Добропілля, Залізничного, Гіркого, Гуляйполя, Варварівки, Оленокостянтинівки, Гуляйпільського, Мирного. Чотири штурмові дії ворога тривають. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Воздвижівка, Новосолошине, Долинка, Копані, Широке, Гуляйпільське.

На Оріхівському напрямку ворог завдавав авіаудару в районі Комишувахи та проводить десять штурмових дій у районах Малої Токмачки, Новоданилівки, Малих Щербаків та Степового.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі намагалися атакувати в районі Антонівського мосту.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроби ворога просуватися не фіксуються.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження за допомогою FP-5 "Фламінго" заводу "Промсинтез" у чапаєвську самарської області рф.

Євген Устименко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Державний кордон України
Покровськ
Слов'янськ
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Краматорськ
Куп'янськ