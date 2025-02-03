москва имеет 2 млрд долларов, замороженные в банке JPMorgan, США не знают, что с этим делать - WSJ

Через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину рф осуществила серию огромных денежных переводов в Турцию. За достаточно короткое время было переведено более 5 миллиардов долларов с обещанием дальнейших платежей. Об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание официально эти средства предназначались для строительства первой турецкой атомной электростанции "Аккую", проект которой поддерживали диктатор владимир путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако американские регуляторы заметили подозрительную активность в этих переводах. Два ведущих американских банка - JPMorgan Chase и Citigroup - помогали обрабатывать эти платежи, что привлекло внимание следователей Министерства юстиции США.

Расследователи выяснили, что россия и Турция в 2022 году использовали этот ядерный проект, чтобы незаметно переводить миллиарды долларов через американские банки в Турцию, а затем финансировать российские государственные инициативы.

россия и Турция договорились, что Газпромбанк, который не находится под санкциями, предоставит кредит в размере $9 миллиардов для строительства АЭС. Реально эти деньги финансировал Банк россии, что было скрыто от международных наблюдателей, - замечает издание.

После получения средств турецкие банки передавали их российским компаниям, имевшим счета в крупнейшем турецком государственном банке Ziraat. Эта схема позволяла россии обходить санкции США, не проводя операции непосредственно через американские банки.

В 2022 году Газпромбанк перечислил $3 миллиарда через Citigroup на счета в Ziraat. Еще $2 миллиарда прошли через JPMorgan.

Когда Министерство юстиции США обнаружило подозрительные транзакции, оно остановило следующий транш в $2 миллиарда, которые остались замороженными в JPMorgan.

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В 2024 году прокуроры США подготовились к конфискации $2 миллиардов, обосновывая это тем, что эти деньги были результатом: уклонения от санкций и отмывания денег. Однако администрация Байдена вмешалась и заблокировала этот процесс.

Белый дом опасался, что этот шаг может разозлить Турцию, ключевого, но непредсказуемого союзника США. Правительство США часто согласовывает действия Министерства юстиции с Госдепартаментом и Советом национальной безопасности, если они могут повлиять на дипломатические отношения.

Такие запросы о полной заморозке дела редки - отметили бывшие прокуроры.

Анкара занимает сложную позицию в мировой политике. Она не присоединилась к санкциям против России, сохраняя экономическое сотрудничество с Москвой. В то же время Турция поставляла Украине летальное оружие. В 2024 году Турция помогла освободить американского журналиста WSJ Эвана Гершковича в рамках обмена пленными между США и РФ.

В Вашингтоне опасались, что если расследование Минюста напрямую затронет Турцию, это может повредить сотрудничеству между странами по таким важным вопросам, как обмен пленными, борьба с терроризмом и стабилизация Сирии.

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Расследователи США подозревают, что ключевую роль в переводах играл директор турецкой разведки Ибрагим Калын, который тогда был главным советником президента Эрдогана. Также в схеме мог быть задействован тогдашний министр финансов Турции Нуреддин Небати. Ни один из них не прокомментировал эти обвинения.

Теперь вопрос замороженных $2 миллиардов ложится на плечи новой администрации Дональда Трампа.

Интересно, что в первый срок Трампа его правительство уже обвиняло турецкий государственный банк Halkbank в нарушении санкций в отношении Ирана, что вызвало значительное напряжение между Вашингтоном и Анкарой. Пойдет ли Трамп на открытую конфронтацию с Турцией на этот раз, станет известно в ближайшие месяцы, - отмечает издание.

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