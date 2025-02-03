москва має 2 млрд доларів, заморожені в банку JPMorgan, США не знають, що з цим робити - WSJ

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Київ • УНН

 • 36280 перегляди

росія перевела $5 млрд через американські банки до Туреччини під виглядом фінансування АЕС "Аккую". США заморозили додаткові $2 млрд у JPMorgan, але Білий дім заблокував їх конфіскацію через турецький фактор.

Через кілька місяців після повномаштабного вторгнення в Україну рф здійснила серію величезних грошових переказів до Туреччини. За досить короткий час було переведено понад 5 мільярдів доларів із обіцянкою подальших платежів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання офіційно ці кошти призначалися для будівництва першої турецької атомної електростанції "Аккую", проєкт якої підтримували диктатор володимир путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Однак американські регулятори помітили підозрілу активність у цих переказах. Два провідні американські банки - JPMorgan Chase і Citigroup - допомагали обробляти ці платежі, що привернуло увагу слідчих Міністерства юстиції США.

Розслідувачі з’ясували, що росія та Туреччина у 2022 році використовували цей ядерний проєкт, щоб непомітно переводити мільярди доларів через американські банки до Туреччини, а потім фінансувати російські державні ініціативи.

росія та Туреччина домовилися, що Газпромбанк, який не перебуває під санкціями, надасть кредит у розмірі $9 мільярдів для будівництва АЕС. Реально ці гроші фінансував Банк Росії, що було приховано від міжнародних спостерігачів,

- зауважує видання.

Після отримання коштів турецькі банки передавали їх російським компаніям, що мали рахунки у найбільшому турецькому державному банку Ziraat. Ця схема дозволяла росії обходити санкції США, не проводячи операції безпосередньо через американські банки.

У 2022 році Газпромбанк перерахував $3 мільярди через Citigroup на рахунки в Ziraat. Ще $2 мільярди пройшли через JPMorgan.

Коли Міністерство юстиції США виявило підозрілі транзакції, воно зупинило наступний транш у $2 мільярди, які залишилися замороженими в JPMorgan.

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У 2024 році прокурори США підготувалися до конфіскації $2 мільярдів, обґрунтовуючи це тим, що ці гроші були результатом: ухилення від санкцій та відмивання грошей. Однак адміністрація Байдена втрутилася й заблокувала цей процес.

Білий дім побоювався, що цей крок може розлютити Туреччину, ключового, але непередбачуваного союзника США. Уряд США часто узгоджує дії Міністерства юстиції з Держдепартаментом та Радою національної безпеки, якщо вони можуть вплинути на дипломатичні відносини.

Такі запити щодо повного заморожування справи рідкісні

- зазначили колишні прокурори.

Анкара займає складну позицію у світовій політиці. Вона не приєдналася до санкцій проти росії, зберігаючи економічну співпрацю з москвою. Водночас Туреччина постачала Україні летальну зброю. У 2024 році Туреччина допомогла звільнити американського журналіста WSJ Евана Гершковича в рамках обміну полоненими між США та рф.

У Вашингтоні побоювалися, що якщо розслідування Мін’юсту напряму зачепить Туреччину, це може зашкодити співпраці між країнами з таких важливих питань, як обмін полоненими, боротьба з тероризмом та стабілізація Сирії.

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Розслідувачі США підозрюють, що ключову роль у переказах відігравав директор турецької розвідки Ібрагім Калин, який тоді був головним радником президента Ердогана. Також у схемі міг бути задіяний тодішній міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті. Жоден із них не прокоментував ці звинувачення.

Тепер питання заморожених $2 мільярдів лягає на плечі нової адміністрації Дональда Трампа.

Цікаво, що в перший термін Трампа його уряд вже звинувачував турецький державний банк Halkbank у порушенні санкцій щодо Ірану, що викликало значну напругу між Вашингтоном і Анкарою. Чи піде Трамп на відкриту конфронтацію з Туреччиною цього разу, стане відомо в найближчі місяці, - зазначає видання.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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