москва має 2 млрд доларів, заморожені в банку JPMorgan, США не знають, що з цим робити - WSJ

Через кілька місяців після повномаштабного вторгнення в Україну рф здійснила серію величезних грошових переказів до Туреччини. За досить короткий час було переведено понад 5 мільярдів доларів із обіцянкою подальших платежів. Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.

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Як зазначає видання офіційно ці кошти призначалися для будівництва першої турецької атомної електростанції "Аккую", проєкт якої підтримували диктатор володимир путін і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Однак американські регулятори помітили підозрілу активність у цих переказах. Два провідні американські банки - JPMorgan Chase і Citigroup - допомагали обробляти ці платежі, що привернуло увагу слідчих Міністерства юстиції США.

Розслідувачі з’ясували, що росія та Туреччина у 2022 році використовували цей ядерний проєкт, щоб непомітно переводити мільярди доларів через американські банки до Туреччини, а потім фінансувати російські державні ініціативи.

росія та Туреччина домовилися, що Газпромбанк, який не перебуває під санкціями, надасть кредит у розмірі $9 мільярдів для будівництва АЕС. Реально ці гроші фінансував Банк Росії, що було приховано від міжнародних спостерігачів, - зауважує видання.

Після отримання коштів турецькі банки передавали їх російським компаніям, що мали рахунки у найбільшому турецькому державному банку Ziraat. Ця схема дозволяла росії обходити санкції США, не проводячи операції безпосередньо через американські банки.

У 2022 році Газпромбанк перерахував $3 мільярди через Citigroup на рахунки в Ziraat. Ще $2 мільярди пройшли через JPMorgan.

Коли Міністерство юстиції США виявило підозрілі транзакції, воно зупинило наступний транш у $2 мільярди, які залишилися замороженими в JPMorgan.

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У 2024 році прокурори США підготувалися до конфіскації $2 мільярдів, обґрунтовуючи це тим, що ці гроші були результатом: ухилення від санкцій та відмивання грошей. Однак адміністрація Байдена втрутилася й заблокувала цей процес.

Білий дім побоювався, що цей крок може розлютити Туреччину, ключового, але непередбачуваного союзника США. Уряд США часто узгоджує дії Міністерства юстиції з Держдепартаментом та Радою національної безпеки, якщо вони можуть вплинути на дипломатичні відносини.

Такі запити щодо повного заморожування справи рідкісні - зазначили колишні прокурори.

Анкара займає складну позицію у світовій політиці. Вона не приєдналася до санкцій проти росії, зберігаючи економічну співпрацю з москвою. Водночас Туреччина постачала Україні летальну зброю. У 2024 році Туреччина допомогла звільнити американського журналіста WSJ Евана Гершковича в рамках обміну полоненими між США та рф.

У Вашингтоні побоювалися, що якщо розслідування Мін’юсту напряму зачепить Туреччину, це може зашкодити співпраці між країнами з таких важливих питань, як обмін полоненими, боротьба з тероризмом та стабілізація Сирії.

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Розслідувачі США підозрюють, що ключову роль у переказах відігравав директор турецької розвідки Ібрагім Калин, який тоді був головним радником президента Ердогана. Також у схемі міг бути задіяний тодішній міністр фінансів Туреччини Нуреддін Небаті. Жоден із них не прокоментував ці звинувачення.

Тепер питання заморожених $2 мільярдів лягає на плечі нової адміністрації Дональда Трампа.

Цікаво, що в перший термін Трампа його уряд вже звинувачував турецький державний банк Halkbank у порушенні санкцій щодо Ірану, що викликало значну напругу між Вашингтоном і Анкарою. Чи піде Трамп на відкриту конфронтацію з Туреччиною цього разу, стане відомо в найближчі місяці, - зазначає видання.

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