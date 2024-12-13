Все замороженные активы рф в Евросоюзе следует направить Украине - глава дипломатии ЕС Кая Каллас

Новая руководительница дипломатии Европейского Союза Кая Каллас считает, что миллиарды российских государственных средств, замороженных в ЕС, должны быть использованы для помощи Украине. Об этом сообщает The Guardian, передает УНН.

Детали

Каллас заявила, что Украина имеет законные требования по компенсации и российские активы, которые находятся в ЕС, являются "инструментом давления на россию".

Она предсказала, что, несмотря на "чувствительность - как-то мы дойдем до этого". Каллас предположила, что российские средства помогут оплатить счет за "весь вред, который Россия нанесла Украине".

Лучше иметь синицу в руке, чем журавля в небе. Итак, у нас есть маленькая птичка в руке [замороженные активы], и это является инструментом давления на россию - считает глава дипломатии ЕС.

Кроме этого, Каллас заявила, что Европа должна усилить помощь Украине, если США прекратят финансирование. Она подчеркнула - финансовая поддержка Украины "не является благотворительностью", а отвечает интересам Европы и США.

Если они (США) сократят помощь, то мы должны продолжать поддерживать Украину, потому что я волнуюсь о том, что произойдет, если россия победит. Я думаю, что у нас будет больше войн, больших войн - считает дипломат.

Поэтому, по мнению Каллас, помощь Украине - это "инвестиция" в "собственную безопасность" и глобальную безопасность. В частности она обратила на это внимание на фоне участия северокорейских военных в войне в Украине и китайских военных учений в Южнокитайском море.

"Китай также учится на том, что делает россия", - добавила она.

Напомним

москва называет "преступлением" решение США о предоставлении Украине кредита на $20 млрд за счет замороженных на Западе российских активов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел рф.