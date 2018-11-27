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Таможенник "погорел" на евробляхах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Задержаны таможенника-взяточника, который участвовал в незаконном оформлении ввоза автомобилей на номерах иностранной регистрации. Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины, передает УНН.

“27 ноября 2018 года прокуроры военной прокуратуры Деснянского гарнизона Центрального региона Украины разоблачили и задержали государственного инспектора отдела таможенного оформления № 4 таможенного поста ”Новые Яриловичи“ Черниговской таможни Государственной фискальной службы. За два месяца нечистый на руку таможенник „заработал“ только на ввозе автомобилей более 17 тысяч гривен”, - говорится в сообщении.

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Госслужащий систематически требовал и получал неправомерную выгоду от гражданина Украины за беспрепятственное таможенное оформление легковых транспортных средств на иностранной регистрации в режиме “временный ввоз до одного года” на гражданина-нерезидента на территории Украины из соседней республики Беларусь, а также не инициирование проведения углубленной проверки и отсутствия составления протокола об административном правонарушении при их ввозе.

В течение октября-ноября 2018 года, в рамках проведения негласных следственных (розыскных) действий, военной прокуратурой Деснянского гарнизона было задокументировано 3 факта получения инспектором-таможенником неправомерной выгоды на общую сумму более 11 тысяч гривен от указанного гражданина Украины за ввоз 4 легковых автомобилей.

Вечером, 26 ноября 2018 года, действуя под контролем правоохранительных органов, указанное должностное лицо снова получило от этого же гражданина часть неправомерной выгоды в сумме 6200 гривен за беспрепятственный ввоз на территорию Украины 2 легковых автомобилей, находясь по месту дислокации своего подразделения в с. Скиток, Репкинского района Черниговской области. Таким образом “заработок” таможенника составил 17 тысяч гривен.

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Таможенник-взяточник задержан. Полученные им денежные средства изъяты. Задержание проводилось при оперативном сопровождении отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Управления СБУ в Черниговской области.

В настоящее время продолжаются обыски по месту работы и жительства задержанного.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки), ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отметим, что Минфин собирается разделить функции ГФС и таможни. Напомним, последний раз реформу таможни проводили в 2011 году.

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Кроме того, с 25 ноября евробляхеры блокируют пункты пропуска на западной границе Украины. Речь шла об ограничении движения на 11 пунктах пропуска. Также в тот же день вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Ранее евробляхеры предупредили о новом формате акций протеста.

По состоянию на 12:00 вторника, 27 ноября, движение на двух пунктах пропуска на границе с Польшей разблокировали.

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