Протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон

"Вони продовжуються. 11 пунктів пропуску на даний момент", - зазначили у прес-службі ДПСУ, відповідаючи на запитання про ускладнення руху транспорту поблизу пунктів пропуску на держкордоні через акцію протесту "євробляхерів".

У відомстві уточнили, що це стосується пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

"Є складність в перетині кордону через акції власників автівок на європейській реєстрації, тому що вони блокують під'їзні шляхи. Відповідно, люди не можуть як під'їхати, так і часом виїхати з пункту пропуску", - пояснили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко також закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".