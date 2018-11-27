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Протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон

Протести "євробляхерів" ускладнили рух на 11 пунктах пропуску через кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Рух транспорту через 11 пунктів пропуску на західному кордоні України - з Польщею, Угорщиною та Словаччиною - станом на ранок вівторка залишається ускладненим через акції власників автомобілів з європейською реєстрацією. Про це у коментарі УНН повідомили у прес-службі Держприкордонслужби.

"Вони продовжуються. 11 пунктів пропуску на даний момент", - зазначили у прес-службі ДПСУ, відповідаючи на запитання про ускладнення руху транспорту поблизу пунктів пропуску на держкордоні через акцію протесту "євробляхерів".

У відомстві уточнили, що це стосується пунктів пропуску на кордоні з Польщею, Угорщиною та Словаччиною.

"Є складність в перетині кордону через акції власників автівок на європейській реєстрації, тому що вони блокують під'їзні шляхи. Відповідно, люди не можуть як під'їхати, так і часом виїхати з пункту пропуску", - пояснили у прес-службі ДПСУ.

Нагадаємо, акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко також закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

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