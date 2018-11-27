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Протесты "евробляхеров" осложнили движение на 11 пунктах пропуска через границу

Киев  •  УНН

 • 10860 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Движение транспорта через 11 пунктов пропуска на западной границе Украины - с Польшей, Венгрией и Словакией - по состоянию на утро вторника остается осложненным из-за акций владельцев автомобилей с европейской регистрацией. Об этом в комментарии УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Они продолжаются. 11 пунктов пропуска на данный момент", - отметили в пресс-службе ГПСУ, отвечая на вопрос об осложнении движения транспорта вблизи пунктов пропуска на госгранице из-за акций протеста "евробляхеров".

В ведомстве уточнили, что это касается пунктов пропуска на границе с Польшей, Венгрией и Словакией.

"Есть сложность в пересечении границы из-за акций владельцев автомобилей на европейской регистрации, так как они блокируют подъездные пути. Соответственно, люди не могут подъехать, так и время от времени выехать из пункта пропуска", - пояснили в пресс-службе ГПСУ.

Напомним, акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко также призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

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