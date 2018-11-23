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Президент підписав закони щодо "євроблях"

Президент підписав закони щодо "євроблях"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко підписав закони №8487 та №8488, які, як зазначив він, легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Підписав закони №8487 та №8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Всі кошти від цього, від першої й до останньої гривні, підуть до Пенсійного фонду на покриття його дефіциту, на індексації пенсій, на виплати в першу чергу тим, хто отримує мінімальну пенсію. Це чітко й недвозначно передбачено законом", - вказав він.

Зі слів Президента, це – непростий компроміс між державою та фактичними власниками авто. "Між тими, хто вже прийняв як даність неминучість податків, і тими, хто лише отримав шанс стати сумлінним платником податків. І от щоби останні не мали жодного сумніву, що їхні гроші ідуть на добру справу, їх і вирішили в цільовий спосіб направити на допомогу пенсіонерам. Від Пенсійного фонду вимагатиму регулярно звітувати про обсяги коштів, отриманих від легалізації авто", - вказав Порошенко.

Він також закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

Нагадаємо, закони щодо "євроблях" відправили на підпис Президенту 22 листопада. 

Нагадаємо, 8 листопада, Верховна Рада схвалила законопроект №8487 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів для вирішення проблеми з автомобілями на єврономерах.

Крім того, 8 листопада, парламент схвалив в цілому закон №8488 про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України, яким схвалено правила оформлення так званих євроблях.

21 листопада Рада відмовилась скасовувати нові правила оподаткування “євроблях”, а також скасовувати штрафи за порушення правил ввезення “євроблях”, не підтримавши відповідні постанови.

З 20 листопада на трасах України тривала масова акція протесту власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Вони виступали проти збільшення митних платежів та заблокували низку автошляхів по всій Україні. Після рішень парламенту "євробляхери" заявили про призупинення блокування автодоріг і перехід до нового формату акцій протесту - акції “Вимагаємо вето президента!”.

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