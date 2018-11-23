Президент подписал законы о "евробляхах"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые, как отметил он, легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook, передает УНН.
"Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом", - отметил он.
По словам Президента, это - непростой компромисс между государством и фактическими владельцами авто. "Между теми, кто уже принял как данность неизбежность налогов, и теми, кто только получил шанс стать добросовестным налогоплательщиком. И вот чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их и решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто", - отметил Порошенко.
Он также призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".
Напомним, законы о "евробляхах" отправили на подпись Президенту 22 ноября.
Напомним, 8 ноября, Верховная Рада приняла законопроект №8487 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств для решения проблемы с автомобилями на еврономерах.
Кроме того, 8 ноября, парламент одобрил в целом закон №8488 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины, утвердивший правила оформления так называемых евроблях.
21 ноября Рада отказалась отменять новые правила налогообложения "евроблях", а также отменять штрафы за нарушение правил ввоза "евроблях", не поддержав соответствующие постановления.
С 20 ноября на трассах Украины продолжалась массовая акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. Они выступали против увеличения таможенных платежей и заблокировали ряд автодорог по всей Украине. После решений парламента "евробляхеры" заявили о приостановлении блокировки автодорог и переходе к новому формату акций протеста - акции "Требуем вето президента!".