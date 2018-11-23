Президент подписал законы о "евробляхах"

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488, которые, как отметил он, легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook, передает УНН.